Număr record de înscrieri pentru bilete la Jocurile Olimpice din 2028

Jocurile Olimpice de vară din 2028 au atras mai multe înscrieri într-o singură zi decât în prima zi de înscrieri pentru Tokyo 2020, Paris 2024 şi Milano Cortina 2026 la un loc, a precizat organizatorul LA28.

„Revenirea Jocurilor Olimpice la Los Angeles în 2028 este o ocazie unică în generaţie de a fi martori la un moment istoric”, a declarat Casey Wasserman, preşedintele LA28, într-un comunicat. „Spiritul Jocurilor LA28 este acum oficial aprins în întreaga lume, iar fanii s-au prezentat deja în număr record la doar o zi de la deschiderea înscrierilor pentru bilete. Călătoria abia începe şi aşteptăm cu nerăbdare o experienţă epică şi de neuitat împreună în 2028.”

După deschiderea înregistrărilor miercuri, la ora locală 7 dimineaţa, valul de fani interesaţi a dus la timpi de aşteptare de peste o oră şi la unele dificultăţi tehnice în timpul aşteptării în coada virtuală. Cu 2 ani şi jumătate înainte de deschiderea Jocurilor Olimpice, la 14 iulie 2028, LA28 a lansat înregistrarea biletelor mai devreme decât orice alt comitet de organizare.

Fanii se pot înscrie în continuare pentru a participa la loteria biletelor până la 18 martie, înainte de deschiderea primei perioade de achiziţie în aprilie. Toţi cei care se înscriu înainte de 18 martie vor avea şanse egale în loterie pentru a li se aloca un interval de timp pentru achiziţionarea biletelor. Alocările pentru intervalele de timp vor fi trimise prin e-mail fanilor norocoşi începând cu 31 martie până la 7 aprilie.

Persoanele care locuiesc în apropierea locurilor de competiţie din sudul Californiei (Los Angeles, Orange, Riverside, Ventura şi San Bernardino) şi Oklahoma City (Oklahoma, Canadian şi Cleveland) vor avea acces la o vânzare în avans care începe la 2 aprilie şi se încheie la 6 aprilie. Prima perioadă de achiziţionare pentru publicul larg este între 9 şi 19 aprilie.

LA28 intenţionează să pună la dispoziţie 14 milioane de bilete pentru Jocurile Olimpice şi Paralimpice, ceea ce ar depăşi recordul stabilit la Paris 2024 pentru cele mai multe bilete vândute. Biletele pentru prima ediţie a Jocurilor Paralimpice organizate în Los Angeles vor fi puse în vânzare în 2027, iar fanii care s-au înregistrat deja pentru biletele la Jocurile Olimpice nu trebuie să se înscrie din nou pentru a participa la tragerea la sorţi pentru Jocurile Paralimpice, scrie News.ro.

