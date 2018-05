Inventatorii oinei vs. regii baseball-ului! Romanii si americanii se dueleaza la Constanta, intr-un meci special

O nationala a Romaniei va intalni selectionata soldatilor americani din baza de la Mihail Kogalniceanu.

Pe 12 mai, la Constanta, pe Stadionul "Portul", incepand cu ora 11.00, va avea loc cea de-a doua editie a Trofeului Jackie Robinson, o partida ce va pune fata in fata selectionata soldatilor americani din baza de la Mihail Kogalniceanu si echipa nationala de baseball a Romaniei. Intrarea va fi libera, iar spectatorii vor beneficia de parcare gratuita, food court si family zone.



La prima editie a acestui trofeu, desfasurata pe 5 iulie 2017, in Complexul Studentesc Tei din Bucuresti, au fost prezenti atat Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, cat si trei fosti jucatori din Major League Baseball, precum si Sharon Robinson, fiica celebrului jucator de baseball Jackie Robinson, primul jucator de culoare din Liga Profesionista de Baseball din SUA. Cei trei jucatori celebri invitati au fost Marlon Anderson (a fost jucator de baza pentru New York Mets si Los Angeles Dodgers), Scott Erickson (a jucat, printre altele, la New York Yankees, clubul emblema al baseballului american, si a fost selectionat pentru All Star Game) si Latroy Hawkins (a jucat 22 de ani in Liga Profesionista de Baseball din SUA), care au facut istorie in Major League Baseball.



Anul trecut, cele doua echipe au jucat doar un meci demonstrativ, mai scurt, de doar sapte reprize, Romania impunandu-se cu scorul de 7-2 in fata a 2.000 de spectatori. In viitor, pe langa Ambasada SUA, Primaria Constanta, SNSPA si Federatia Romana de Baseball si Softball, se vrea si cooptarea Federatiei Romane de Oina si desfasurarea unui meci de oina, pentru a arata asemanarile dintre cele doua sporturi.



Federatia Romana de Baseball si Softball s-a infiintat pe 4 februarie 1990, s-a afiliat la federatiile internationale si europene si a creat, incepand cu 1992, echipe nationale de juniori, cadeti si seniori. In 1995, juniorii romani au obtinut medalia de argint la Campionatul European de la Praga, iar in 1999, cadetii au obtinut medalia de bronz la Campionatele Europene. Campionatul national de baseball se desfasoara, in perioada 4-6 mai 2018, la Roman si Gheraesti, participantele fiind echipele Palestra Bucuresti, Atletico Alexandria, LPS Roman, Leaders Calarasi, Scorpionii Rosii Bucuresti si Thunder Wolves Botosani. Dupa doua editii (2012, 2016) in care baseball-ul a fost scos din programul Jocurilor Olimpice, din 2020 el se va intoarce in familia olimpica odata cu desfasurarea competitiei de la Tokyo.