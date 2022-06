În România avem inflație de farmacii, sportul nu e prioritate națională. Simona și David ne spun că se poate! Florin Caramavrov, opinie tranșantă

de Florin CARAMAVROV

Sportul românesc are nevoie de susținere, are nevoie de ajutor. Și nu numai cu cecul fluturat prin fața camerelor de luat vederi, ci și prin măsuri concrete de redresare.

În septembrie se fac doi ani de când ministrul Sporturilor, Eduard Novak, ne amenința cu un plan strategic pentru sportul de la noi. În septembrie anul trecut, adică la un an de la învestire, ministrul spunea că va prezenta Guvenului analiza făcută de Universitatea Babeș-Bolyai cu privire la starea sportului românesc. Deci atualul ministru și ehipa lui au avut nevoie de un an de analiză, iar acum, după aproape încă un an, planul strategic tot nu a apărut!

Caramavrov, opinie tranșantă

Practic, am mai pierdut doi ani, am mai regresat un pic, dacă mai avem unde să ne ducem. Peste încă un an, probabil că actualul ministru va fi înlocuit și o vom lua de la capăt cu analize și promisiuni.

Între timp, din „bube, mucegaiuri și noroi”, vorba lui Arghezi, România dă un dublu campion mondial la înot, cu o performanță unică în lume în ultimii 49 de ani, adică într-o jumătate de secol – să câștige la aceeași ediție de Campionat Mondial și proba de 100 metri liber, și pe cea de 200!

De la Simona, de la David...

În țara asta plină de hoții, de politicieni corupți, ale căror averi se multiplică anual, fără infrastructură și fără respect față de sport și performanță, un puști ne spune tare și răspicat că se poate. Bineînțeles că David Popovici este o excepție, dar de la astfel de excepții trebuie să pornim. De la Simona, de la David...

Sunt convins că există și alți copii talentați în România. Totul e ca antrenorii să-i descopere, să-i îndrume, să-i pregătească în mod corect, să fie în pas cu noile metodologii de antrenamente, să avem tehnologie performantă, să avem bazine în fiecare mare oraș. Da, sună extraRomânia, dar actualul ministru al Sporturilor asta ne promitea la începutul mandatului său: câte un bazin în fiecare mare oraș și chiar câte un patinoar!

La parterul blocului în care locuiesc apare a treia farmacie

Sportul românesc nu își poate reveni singur. Ungurii au renăscut cu ajutorul banilor pompați de stat în infrastructură, în sportul de masă... Sportul înseamnă sănătate, o spunem mereu, poate cineva ne aude.

La parterul blocului în care locuiesc apare a treia farmacie. Aici ne-au dus cei care ne-au guvernat în ultimii 30 de ani. Dependenți de pastile, departe de sport și mișcare. Ne mai revenim?