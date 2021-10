Tyson Fury a dat de pământ cu Deontay Wilder! Victorie prin TKO în cel mai tare meci al anului 

Meciul dintre 'Gipsy King' Fury și Wilder a fost unul dintre cele mai așteptate din lumea boxului, în special datorită rivalității care există între cei doi. Prima confruntare dintre cei doi a avut loc în decembrie 2018, iar atunci, meciul s-a încheiat la egalitate, cu o revenire memorabilă a lui Fury pe parcursul disputei, după ce căzuse în prima rundă.

În februarie 2020, cel poreclit 'Gipsy King' a reușit să câștige cu un KO în runda a șaptea, după ce cei din echipa lui Wilder au aruncat prosopul, recunoscând înfrângerea. Atunci, Fury îi lua centura WBC și încheia seria de 44 meciuri profesioniste fără înfrângere ale americanului.

Programată inițial pe 24 iulie, a treia confruntare dintre cei doi coloși s-a amânat după ce Tyson Fury fusese depistat pozitiv cu noul coronavirus. Amânarea i-a priit însă britanicului, care a ieșit victorios și din confruntarea de duminică dimineață.

De două ori l-a doborât la pământ Fury pe Wilder, însă TKO a venit în runda 11, în urma unei lovituri violente, care l-a trimis pe american la podea. Fury se afla la conducere în momentul în care confruntarea a fost oprită. Deși în începutul întâlnirii Wilder a reușit să îl pună în dificultate, britanicul i-a fost superior, păstrându-și astfel centura WBC.

„Așa cum marele John Wayne spunea: 'Sunt făcut din porc, fire și oțel, baby!'. Am încasat niște lovituri serioase însă Dumnezeu m-a ajutat și mi-a dat putere să continui. A fost o luptă incredibilă și merită să fie inclusă în orice trilogie din istoria sportului”, a spus Fury la final.

Apoi, așa cum și-a obișnuit publicul, britanicul a luat microfonul și a început să cânte pe scenă.

???? Walking in Vegas ????

???? Lancashire, la, la, la! ????

It's not a @Tyson_Fury victory until he serenades us ???? pic.twitter.com/q07DWf8rmt