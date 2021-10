'Gipsy King' Fury, nervos după ce l-a distrus pe Wilder: „Nu știe să piardă!” Ce i-a spus adversarul 

Duelul s-a ridicat la nivelul așteptărilor, fiind unul extrem de intens și cu răsturnări de situație. Atât Fury, cât și Wilder au fost numărați de arbitru de mai multe ori până în Runda 11, când americanul a fost doborât de un TKO de mare clasă.

Tyson Fury a dezvăluit însă că adversarul său l-a enervat la finalul meciului cu ceea ce i-a spus.

This angle of Tyson Fury’s stunning 11th round knockout of Deontay Wilder is a thing of beauty.

Poreclit 'Gipsy King', britanicul a povestit care a fost dialogul pe care l-a purtat cu Wilder la final și cum l-a înfuriat americanul atunci când s-a dus să îl felicite.

„Am mers să îl felicit și să îi strâng mâna, iar el mi-a spus: 'Nu, nu te respect!' I-am spus: 'Cum poți spune că am trișat, când știi și tu, și echipa ta că ați fost înfrânți pe bune?' Nu știe să piardă, sunt sigur că nu e primul și nici ultimul”, a spus Fury la final.

????️ "I went over to shake his hand and say well done and he was like 'No, I don't respect you'."

Tyson Fury revealed the exchange of words after knocking out Deontay Wilder in the 11th round in Las Vegas to defend his WBC heavyweight title. pic.twitter.com/qoOUWYrra2