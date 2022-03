Hulk din Iran și "Cel mai înfricoșător om din lume" s-au luat la bătaie înainte de gala din Londra. Video cu momentele bizare 

Meciul pe reguli de box dintre Sajad Gharibi și Martyn Ford, programat inițial pe 2 aprilie, în O2 Arena din Londra, a fost amânat. Potrivit presei britanice, mai mulți luptători din cadrul galei s-ar fi accidentat și evenimentul a fost reprogramat pentru 30 aprilie.

În prefața meciului, așa cum se obișnuiește la evenimentele dedicate sporturilor de contact, au ieșit și scântei. Promotorii știu că o "încălzire" bună mai sporește încasările galei, iar luptătorii au, de regulă, o regie bine pusă la punct.

Hulk din Iran s-a prăvălit ca un sac de cartofi

Așa s-a întâmplat și cu întâlnirea face to face care a avut loc la Dubai între britanicul Martyn Ford și iranianul poreclit "Hulk", Sajad Gharibi. După clasica privire ochi în ochi, în care adversarii intenționează să câștige războiul psihologic de dinaintea unei confruntări, Sajad s-a năpustit asupra culturistului britanic, iar furia iranianului putea imediat să se transforme într-o bătaie în toată regula dacă nu ar fi intervenit oameni din staff-ul celor doi.

Când spiritele s-au mai calmat iar cei doi au fost invitați să se lase imortalizați de aramata de fotoreporteri, au urmat alte momente bizare. Martyn Ford, supranumit "Cel mai înfricoșător om din lume", și-a îmbrâncit viitorul adversar care s-a prăvălit în ringul pe care avea loc duelul pentru promovarea evenimentului.

"Cel mai înfricoșător om din lume", capital imens de popularitate în Marea Britanie

Britanicul de 2,03 m l-a tachinat pe iranian spunându-i că mai bine s-ar retrage înaintea galei de pe 30 aprilie, scrie The Mirror.

Martyn Ford, e un cunoscut bodybuilder, actor, star pe rețelele sociale și antrenor de fitness în Marea Britanie. E căsătorit, are două fete și e urmărit pe Instagram de peste 3,2 milioane de fani.

