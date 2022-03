Hulk din Iran a răbufnit: "Ești un laș care te ascunzi în spatele femeilor!". Răspunsul "Celui mai înfricoșător om din lume"

Meciul pe reguli de box dintre Sajad Gharibi și Martyn Ford, programat inițial pe 2 aprilie, în O2 Arena din Londra, a fost amânat. Potrivit presei britanice, mai mulți luptători din cadrul galei s-ar fi accidentat și evenimentul a fost reprogramat pentru 30 aprilie. Iranianul care susține că a slăbit foarte mult pentru confruntarea din ring cu culturistul britanic a explicat în presa din Anglia cum a acceptat lupta cu Martyn Ford.

Hulk din Iran susține că a fost insultat de Martyn Ford

Urmăritorii lui Ford pe rețelele sociale l-au tachinat constant pe Hulk din Iran transmițându-i mesaje ironice în care reliefează ideea că fotografiile postate sunt realizate în photoshop pentru a-l transforma din punct de vedere al musculaturii. Disputa declarațiilor dintre Ford și Gharibi a debutat în urmă cu doi ani, când probabil promotorii galei au pus la punct întregul scenariu menit să promoveze fără cusur o luptă ciudată.

"Mi-a trimis un mesaj prin care m-a insultat în urmă cu un an. Mi-a spus că sunt un laș și că nu voi avea curaj să mă bat cu el. Asta m-a înrăit și mai tare. Mulți iranieni nici n-au văzut ce mi-a spus, așa că am acceptat lupta. Nu m-am bătut niciodată pe reguli de box", s-a confesat Gharibi, potrivit The Mirror.

În urmă cu cinci zile, Sajad Gharibi a postat pe Instagram, unde e urmărit de peste 1.000.000 de fani, un mesaj în care i-a aruncat vorbe grele britanicului. "Ești un laș care te ascunzi în spatele femeilor! Nu accept vreo scuză, n-am respect pentru tine. Aștept revanșa!".

Iranianul a făcut trimitere la incidentul de la Dubai, la un eveniment de promovare. La obișnuitul duel psihologic "ochi în ochi", specific pugiliștilor de la profeioniști, Martyn Ford l-a împins cu putere pe iranian, care s-a prăvălit între corzile ringului.

În urmă cu o zi, Martyn Ford a comunicat subtil că nimic nu-l poate perturba de la antrenamente. A vrut să transmită echilibru și că e stăpân pe situație.

Martyn Ford, supranumit "Cel mai înfricoșător om din lume", are o experiență minimă în sporturile de contact. În urmă cu câțiva ani a făcut parte din afișul uinei promoții poloneze de MMA. E actor, influencer și antrenor de body-building.

2,03 m e înălțimea lui Martyn Ford

3,2 milioane de fani îl urmăresc pe Instagram pe Martyn Ford