'Hulk din Iran' și-a găsit un nou rival după ce a fost refuzat de teamă că se sinucide după luptă 

'Hulk din Iran', așa cum este poreclit, a fost refuzat de adversarul său, care și-a motivat decizia prin a explica faptul că se teme că rivalul din Iran s-ar putea sinucide în cazul unei înfrângeri. Astfel, Gharibi și-a găsit un nou rival la două luni distanță, cu care urmează să se dueleze, Djumanov Almat Bakytovich, cunoscut drept 'Kazakh Titan'. Meciul va avea loc pe 31 iulie, la Dubai.

Iranianul a avut parte de un moment tensionat în timpul face-off-ului pentru meciul care era programat în mai. Atunci, Martyn Ford l-a împins, iar gestul l-a făcut pe 'Hulk din Iran' să intre în depresie, considerând rușinoasă situația prin care a trecut, dezvăluind că nu a mai ținut legătura nici cu părinții săi.

Lupta din ring trebuia să se desfășoare în celebra O2 Arena de pe Wembley, dar organizatorii au realizat că meciul nu are cum să fie unul echilibrat.

În consecință au apelat la un tertip pentru a le comunica fanilor luptelor de contact anularea galei: Martyn Ford (39 de ani, 2,04 m) a anunțat că nu mai vrea să lupte cu "Hulk" pentru că iranianul nu i-ar fi făcut față. "Mi-era teamă să nu se sinucidă după eventuala înfrângere", spunea Ford, în presa tabloidă din Marea Britanie.

„Nu pot să-mi sun familia, când m-am întors în Iran nu m-am dus la familia mea. Nu pot vorbi cu tatăl meu și cu mama mea. Când am vorbit cu ea a spus :'Persoana din acest videoclip pe care am văzut-o nu era fiul meu, fiul meu este mult mai puternic decât acesta'.

Mă doare inima când nu pot să vorbesc cu familia. Mi-am pierdut mândria și sunt distrus. Cum să explic? Familia mea credea că voi merge acolo și voi termina cu el. Cum pot să dorm sau să mă odihnesc?

Mă simt foarte rău și nu pot să dorm, dar acum iau somnifere. Când o mamă îi spune asta copilului ei, cum poate fi tolerat? Există multă presiune, dacă am fost plătit chiar și cu un dolar pentru a face asta. Nu pot continua”, a declarat Hulk atunci.

