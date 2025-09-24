Octavian Popescu, comparat cu alt preferat al lui Gigi Becali: „La el s-a produs o schimbare”

La un moment dat preferatul lui Gigi Becali, Tavi nu și-a mai regăsit forma în ultimii ani și pare că a intrat în plan secund la FCSB.

Mijlocașul de bandă nu a marcat niciun gol în actuala stagiune și pare că nu se poate impune în echipa de start de la FCSB, cu toate că „roș-albaștrii” sunt într-o criză de rezultate.

Florin Gardoș l-a comparat pe Florinel Coman cu Octavian Popescu

Florin Gardoș a analizat situația complicată a jucătorului de 22 de ani, care nu livrează prestațiile așteptate de suporterii campioanei României. Fostul jucător al FCSB-ului a comparat situația lui Tavi cu cea în care s-a aflat și Florinel Coman la un moment dat.

Gardoș a explicat în exclusivitate pentru Sport.ro faptul că Octavian Popescu ar avea nevoie de „un reset” în genul celui pe care l-a reușit Coman.

„(n.r. Octavian Popescu pare departe de jucătorul care era în trecut, ce crezi că se întâmplă cu el?) Nu știu ce se întâmplă cu el, cred că nici cei de pe acolo nu știu, pentru că altfel l-ar pune pe drumul cel bun.

Îmi pare rău de el pentru că timpul trece și el nu se apropie de schimbarea aia pe care o așteptăm noi ca suporteri.

(n.r. Crezi că a avut parte de încredere din partea FCSB-ului) Categoric, categoric, și cred că o comparație bună este cu Florinel Coman, care la fel a avut perioade mai proaste, dar la un moment dat și-a dat seama că nu e în regulă și chiar s-a produs o schimbare. La el s-a produs o schimbare și în antrenament și în tot, se antrena separat...

