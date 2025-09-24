EXCLUSIV Octavian Popescu, comparat cu alt preferat al lui Gigi Becali: „La el s-a produs o schimbare”

Ovidiu Neacșu
Octavian Popescu traversează o nouă perioadă slabă în acest start de sezon.

La un moment dat preferatul lui Gigi Becali, Tavi nu și-a mai regăsit forma în ultimii ani și pare că a intrat în plan secund la FCSB.

Mijlocașul de bandă nu a marcat niciun gol în actuala stagiune și pare că nu se poate impune în echipa de start de la FCSB, cu toate că „roș-albaștrii” sunt într-o criză de rezultate.

Florin Gardoș l-a comparat pe Florinel Coman cu Octavian Popescu

Florin Gardoș a analizat situația complicată a jucătorului de 22 de ani, care nu livrează prestațiile așteptate de suporterii campioanei României. Fostul jucător al FCSB-ului a comparat situația lui Tavi cu cea în care s-a aflat și Florinel Coman la un moment dat.

Gardoș a explicat în exclusivitate pentru Sport.ro faptul că Octavian Popescu ar avea nevoie de „un reset” în genul celui pe care l-a reușit Coman.

(n.r. Octavian Popescu pare departe de jucătorul care era în trecut, ce crezi că se întâmplă cu el?) Nu știu ce se întâmplă cu el, cred că nici cei de pe acolo nu știu, pentru că altfel l-ar pune pe drumul cel bun.

Îmi pare rău de el pentru că timpul trece și el nu se apropie de schimbarea aia pe care o așteptăm noi ca suporteri.

(n.r. Crezi că a avut parte de încredere din partea FCSB-ului) Categoric, categoric, și cred că o comparație bună este cu Florinel Coman, care la fel a avut perioade mai proaste, dar la un moment dat și-a dat seama că nu e în regulă și chiar s-a produs o schimbare. La el s-a produs o schimbare și în antrenament și în tot, se antrena separat...

Deci e genul de moment de care ar avea și el nevoie, adică să își dea seama că e fotbalist și trebuie să se dedice cu totul.

(n.r. Îl vezi pe Tavi să facă o schimbare totală?) Nu îl văd, dar nici pe Florinel nu îl vedeam așa că nu pot să zic că e imposibil”, a spus Florin Gardoș, în exclusivitate pentru Sport.ro și PRO TV.

Florinel Coman a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai FCSB-ului în ultimii doi ani în care a jucat la echipa patronată de Gigi Becali. Aripa stângă s-a remarcat prin seriozitatea de care a dat dovadă, după o perioadă nefastă și încărcată de accidentări între 2020 și 2022.

Octavian Popescu nu a marcat niciun gol și a oferit două assist-uri în 11 partide jucate pentru FCSB în această stagiune.

1,4 milioane de euro este cota lui Octavian Popescu, conform site-ului de specialitate Transferamarkt.com.

