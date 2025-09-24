Înaintea partidei, la fel ca în majoritatea meciurilor europene ale roș-albaștrilor, jurnaliștii olandezi s-au întrebat dacă echipa pe care Go Ahead Eagles o va înfrunta în Europa League este într-adevăr echipa care, în 1986, cucerea Cupa Campionilor Europeni.

Un jurnalist olandez stabilit în România l-a făcut praf pe Gigi Becali: ”Este complet nebun!”

Într-un articol denumit ”Este FCSB fosta Steaua București?”, presa din Olanda a vorbit despre ”războiul” în instanță purtat între clubul patronat de Gigi Becali și Clubul Sportiv al Armatei.

Olandezii au scris că deși FCSB a pierdut dreptul de utilizare al numelui, siglei și palmaresului, echipa patronată de Gigi Becali este considerată de mulți drept continuatoarea câștigătoarei Cupei Campionilor Europeni din 1986. În acest context, olandezii au amintit și de excentricul patron de la FCSB, Gigi Becali.

Jurnalistul olandez Jos Lagerburg s-a stabilit în România de un an, însă a avut timp suficient la dispoziție să înțeleagă ce înseamnă Gigi Becali pentru fotbalul românesc.

Acesta l-a descris într-un mod extrem de acid pe finanțatorul campioanei României: ”Este complet nebun. A fost condamnat pentru corupție, a participat la proteste anti-LGBTQ+ și nu crede în pandemia de coronavirus. De aceea a fost odată un focar în echipa FCSB, pentru că mulți jucători nu erau vaccinați!”, a spus Lagerburg pentru De Stentor.

Melvin Boel l-a ”săgetat” pe Gigi Becali

La conferința de presă premergătoare partidei Go Ahead Eagles - FCSB, Melvin Boel, antrenorul batavilor, a fost întrebat și despre părerea sa în legătură cu faptul că Gigi Becali este cel care decide prima echipă și, totodată, se implică și la schimbări.

”Eu consider că antrenorul ar trebui să decidă formula de start, dar asta este structura lor”, a spus Melvin Boel.

