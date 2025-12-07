Formula 1, final de povestit nepoților: campionul mondial s-a decis după ultima cursă a sezonului!

La Abu-Dhabi, s-a desfășurat o cursă incendiară, în condițiile în care Lando Norris (McLaren), Max Verstappen (Red Bull) şi Oscar Piastri (McLaren) au fost în cărți pentru locul 1, în clasamentul final al piloților.

Pilotul britanic Lando Norris (McLaren-Mercedes) a câştigat, duminică, primul său titlu de campion mondial în Formula 1, la finalul Marelui Premiu de la Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite).

Cursa găzduită de circuitul Yas Marina a fost câștigată de pilotul olandez, Max Verstappen (Red Bull), însă rezultatul n-a fost suficient pentru a-l face pe acesta campion mondial, pentru a 5-a oară la rând.

Lider în clasamentul piloţilor, înaintea acestei ultime etape din F1, Norris trebuia doar să ocupe un loc pe podium, pentru a-şi adjudeca trofeul. Ceea ce s-a şi întâmplat, el terminând pe locul 3, potrivit Agerpres. Pe locul 2 s-a clasat coechipierul lui Norris, australianul Oscar Piastri.

Norris (foto, sus), care a devenit al 11-lea campion mondial britanic de Formula 1, a încheiat sezonul cu 423 de puncte, faţă de 421 ale lui Verstappen şi 410 ale lui Piastri.

La constructori, titlul a fost câştigat de McLaren, potrivit news.ro.

Formula 1 | Max Verstappen va pleca din pole-position în Marele Premiu de la Abu Dhabi
Formula 1, final de sezon demențial: scenariile care pot decide titlul la piloți, fabuloase!
Adio, Formula 1! Mick Schumacher a semnat și pleacă în America
Brighton - West Ham United, ACUM pe VOYO: meci incendiar din etapa a 15-a
Gigi Becali: ”Dacă mă văd în play-off? Păi eu iau campionatul”
Corvinul, greu de învins - episodul 16! Trupa din Hunedoara, în continuare lider invincibil
Metaloglobus - Farul, de la 17:30, LIVE pe Sport.ro. Zicu, revedere cu formația pe care a promovat-o în Superliga României
The Athletic îl face praf pe Salah după interviul exploziv al egipteanului: ”Lipsit de respect și egoist. Asta a făcut”
Gigi Becali a reacționat imediat după FCSB - Dinamo: ”A ajuns să fie cel mai bun jucător al nostru”

Gigi Becali s-a resemnat în privința ”perlei” sale de la FCSB: ”Nu mai merge, gata! Nu iubește fotbalul”

Man „On Fire“: Dennis, repriză excelentă în Olanda, la PSV!

Cum a fost numită România după tragerea la sorți pentru grupele Cupei Mondiale

Denis Alibec, dat afară de la FCSB și amendat drastic! Gigi Becali a anunțat lista plecărilor

Chivu a văzut imaginile după Inter - Como și nu s-a abținut: "Același idiot ca întotdeauna"



Montella ne dă fiori. Ce spune despre Guler și Yildiz înaintea barajului cu România + ce îi lipsește Turciei pentru a se bate cu granzii
Gigi Becali: ”Dacă mă văd în play-off? Păi eu iau campionatul”
Metaloglobus - Farul, de la 17:30, LIVE pe Sport.ro. Zicu, revedere cu formația pe care a promovat-o în Superliga României
Brighton - West Ham United, ACUM pe VOYO: meci incendiar din etapa a 15-a
The Athletic îl face praf pe Salah după interviul exploziv al egipteanului: ”Lipsit de respect și egoist. Asta a făcut”
Alain Delon a murit. Episodul din Japonia, când și-a susținut idolul din Formula 1, aflat în duel cu Ayrton Senna. "E prietenul meu!"
Russell s-a bucurat degeaba! A fost descalificat și a pierdut Marele Premiu al Belgiei. Cine e noul câștigător
Verdictul lui Fernando Alonso după testele F1 din Bahrain: "El are cea mai bună mașină"
Lovitură dată de McLaren. Echipa a reușit să păstreze unul dintre cei mai importanți oameni
Verstappen a câștigat cursa de sprint din SUA! Dezastru pentru McLaren, Piastri l-a eliminat pe Norris
A fost cursa lui! Pole position și victorie în Marele Premiu din Singapore, Max Verstappen doar pe locul 2
