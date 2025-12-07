Formula 1, final de povestit nepoților: campionul mondial s-a decis după ultima cursă a sezonului!

Pilotul britanic Lando Norris (McLaren-Mercedes) a câştigat, duminică, primul său titlu de campion mondial în Formula 1, la finalul Marelui Premiu de la Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite).

Cursa găzduită de circuitul Yas Marina a fost câștigată de pilotul olandez, Max Verstappen (Red Bull), însă rezultatul n-a fost suficient pentru a-l face pe acesta campion mondial, pentru a 5-a oară la rând.

Lider în clasamentul piloţilor, înaintea acestei ultime etape din F1, Norris trebuia doar să ocupe un loc pe podium, pentru a-şi adjudeca trofeul. Ceea ce s-a şi întâmplat, el terminând pe locul 3, potrivit Agerpres. Pe locul 2 s-a clasat coechipierul lui Norris, australianul Oscar Piastri.

