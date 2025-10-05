Britanicul George Russell (Mercedes) a câştigat Marele Premiu de Formula 1 al statului Singapore, desfăşurat duminică în nocturnă pe circuitul stradal de la Marina Bay (4,927 km).

George Russell, la a cincea victorie în Formula 1



Russell, plecat din pole position, s-a impus la capătul celor 62 de tururi de circuit (306,28 km în total) în faţa olandezului Max Verstappen (Red Bull), campionul mondial en titre, clasat pe locul secund, la 5 sec 430/1000, şi a britanicului Lando Norris (McLaren), care a ocupat treapta a treia a podiumului, la 6 se 066/1000.

Pilotul echipei Mercedes a obţinut cu această ocazie a a cincea victorie din cariera sa în Marele Circ şi a doua de la debutul acestui sezon, după cea din Grand Prix-ul Canadei de la Montreal, la jumătatea lunii iunie.

Oscar Piastri rămâne lider în clasamentul general al piloților

Australianul Oscar Piastri (McLaren), clasat pe locul al patrulea duminică, a rămas în fotoliul de lider al clasamentului general al piloţilor, cu un avans de 22 de puncte faţă de coechipierul său Lando Norris, cu şase etape înainte de finalul sezonului.

Campionul mondial din ultimii patru ani, Max Verstappen, se află pe poziţia a treia, la 69 de puncte.

McLaren, campioană pentru a zecea oară în F1



La finalul cursei din Singapore, echipa McLaren, creată în 1966, şi-a asigurat titlul mondial la categoria constructori, pe care îl cucereşte pentru a zecea oară în istoria sa, scrie Agerpres, depăşind astfel team-ul Williams (9 titluri).

Recordul este deţinut de scuderia Ferrari, cu 16 titluri mondiale în palmares.

Următoarea etapă a Campionatului Mondial de Formula 1, Marele Premiu al Statelor Unite, se va desfăşura pe 19 octombrie la Austin (Texas).

