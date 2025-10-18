Verstappen a câștigat cursa de sprint din SUA! Dezastru pentru McLaren, Piastri l-a eliminat pe Norris

UPDATE | Max Verstappen obține opt puncte după cursa de sprint și se apropie tot mai mult de piloții McLaren în clasamentul piloților. Olandezul are acum 281 de puncte. Lider în clasament este Oscar Piastri (336 de puncte), urmat de Lando Norris (314 puncte). Verstappen se află pe locul 3, dar duminică vom avea cursa principală de la Austin.



Cine a mai punctat în cursa de sprint din SUA:



Max Verstappen (Red Bull Racing)

George Russell (Mercedes)

Carlos Sainz Jr (Williams)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Charles Leclerc (Ferrari)

Alexander Albon (Williams)

Yuki Tsunoda (Red Bull Racing)

Kimi Antonelli (Mercedes)

Sezonul din Formula 1 se află pe final, dar lupta pentru titlul piloților este în continuare deschisă. La constructori, McLaren a obținut deja trofeul.

Cursa de sprint din Marele Premiu al Statelor Unite a început cum nu se putea mai prost pentru McLaren. Oscar Piastri a forțat o depășire încă din primul viraj, dar acesta l-a izbit pe colegul său, Lando Norris. (VIDEO AICI) Monopostul lui Norris a fost făcut praf, iar Piatri a fost și el nevoit să abandoneze la scurt timp după acel moment.

