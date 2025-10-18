Verstappen a câștigat cursa de sprint din SUA! Dezastru pentru McLaren, Piastri l-a eliminat pe Norris

Verstappen a câștigat cursa de sprint din SUA! Dezastru pentru McLaren, Piastri l-a eliminat pe Norris
Max Verstappen a câștigat cursa de sprint din Marele Premiu al Statelor Unite. Podiumul a fost completat de George Russell (Mercedes) și Carlos Sainz Jr (Williams).

Lando NorrisOscar PiastriMax Verstappen
UPDATE | Max Verstappen obține opt puncte după cursa de sprint și se apropie tot mai mult de piloții McLaren în clasamentul piloților. Olandezul are acum 281 de puncte. Lider în clasament este Oscar Piastri (336 de puncte), urmat de Lando Norris (314 puncte). Verstappen se află pe locul 3, dar duminică vom avea cursa principală de la Austin.

Cine a mai punctat în cursa de sprint din SUA:

  1. Max Verstappen (Red Bull Racing)
  2. George Russell (Mercedes)
  3. Carlos Sainz Jr (Williams)
  4. Lewis Hamilton (Ferrari)
  5. Charles Leclerc (Ferrari)
  6. Alexander Albon (Williams)
  7. Yuki Tsunoda (Red Bull Racing)
  8. Kimi Antonelli (Mercedes)

Sezonul din Formula 1 se află pe final, dar lupta pentru titlul piloților este în continuare deschisă. La constructori, McLaren a obținut deja trofeul.

Cursa de sprint din Marele Premiu al Statelor Unite a început cum nu se putea mai prost pentru McLaren. Oscar Piastri a forțat o depășire încă din primul viraj, dar acesta l-a izbit pe colegul său, Lando Norris. (VIDEO AICI) Monopostul lui Norris a fost făcut praf, iar Piatri a fost și el nevoit să abandoneze la scurt timp după acel moment.

Piastri l-a scos pe Norris din cursa de sprint din MP al Statelor Unite

Max Verstappen a plecat din pole-position în cursa de sprint de la Austin. Lando Norris a plecat de pe locul 2, iar Oscar Piastri de pe locul 3.

Piastri a plecat mai bine decât Norris la start, apoi englezul și-a recuperat poziția în primul viraj. Piastri a forțat o depășire pe interior, dar Nico Hulkenberg (Kick Sauber) l-a agățat pe australian. Pilotul de la McLaren a intrat pe trasa neamțului, astfel că Hulkenberg l-a proiectat direct în monopostul lui Lando Norris.

Norris a pierdut o roată, apoi a rămas pe marginea circuitului. Piastri a mai continuat pentru scurt timp, după care a tras pe dreapta și a abandonat și el.

Cursa principală din Marele Premiu al Statelor Unite, pe circuitul de la Austin, va avea loc duminică seară. Startul e programat pentru ora 22:00, ora României.

