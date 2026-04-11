Elena Zaharia, medalie de bronz la WTT Feeder Cappadocia II 2026

Elena Zaharia, medalie de bronz la WTT Feeder Cappadocia II 2026 Sporturi
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Tenisul de masă românesc are viitorul asigurat.

Jucătoarea de tenis de masă Elena Zaharia (118 mondial), favorita 8, a obţinut medalia de bronz la WTT Feeder Cappadocia II 2026, în urma unui meci echilibrat în penultimul act, contra niponei Kotona Okada (355 mondial).

Tricolora a început ideal semifinala cu set câştigat, însă le-a cedat la limită pe următoarele două în care ambele sportive s-au duelat cu cele mai bune lovituri şi strategii. În cele din urmă, românca a pierdut, scor 1-3 (11-6, 13-15, 10-12, 6-11), scrie news.ro.

Până în zona podiumului, Elena Zaharia a debutat cu o victorie contra sportivei Sutirtha Mukherjee (India, 120 mondial), scor 3-1 (6-11, 11-8, 11-6, 11-9), apoi, în sferturi, a jucat fără speranţe pentru favorita 4, Diya Chitale (India, 92 mondial), pe care a eliminat-o cu 3-0 (11-7, 11-8, 11-5).

Aproape de podiumul din Turcia a fost şi Horia Ursuţ (478 mondial), care s-a oprit printre primii opt sportivi la simplu masculin. Calificat de pe locul al doilea din grupa din care a făcut parte, tricolorul l-a eliminat de pe tabloul principal pe favoritul 2, Harmeet Desai (80 mondial), datorită unei prestaţii la înălţime, care i-a adus victoria cu 3-0 (13-11, 12-10, 11-5).

Tricolorul l-a eliminat şi pe indianul Jash Modi (290 mondial), scor 3-2 (11-5, 11-8, 10-12, 10-12, 11-6). În sferturile de finală l-a întâlnit pe croatul Ivor Ban (226 mondial), într-un meci încheiat tot în decisiv, dar în defavoarea lui Horia Ursuţ, scor 2-3 (11-9, 10-12, 11-6, 9-11, 6-11).

Iranul a închis din nou Strâmtoarea Ormuz, din cauza atacurilor Israelului în Liban
De pe locul 12 în lume, Bernadette Szocs și Edi Ionescu se gândesc deja la Jocurile Olimpice
Bernadette Szocs a fost eliminată de la Cupa Mondială: cum a pierdut sportiva româncă
Mircea Lucescu, preocupat de soarta naționalei până în ultima clipă! Doi antrenori propuși să îi ia locul pe bancă
Arsenal - Bournemouth 0-1 | ACUM pe VOYO: Meci-spectacol în Premier League
LeBron James a devenit al patrulea jucător din istoria NBA care a înregistrat 12.000 de pase decisive în carieră
Liverpool – Fulham, în direct pe VOYO de la ora 19:30! „Cormoranii” forțează revenirea în top 4
FCSB - Oțelul Galați, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 20:00! Duel strâns în play-out
UTA Arad - FC Botoșani, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 17:15! Cu o victorie, moldovenii sunt lideri în play-out
”8 milioane de euro!” Gestul lui Ivan Savvidis îl va încânta pe Răzvan Lucescu după o săptămână de coșmar

Mihai Pintilii semnează cu o echipă din play-off! Astăzi și-a demis antrenorul principal

De ce nu a mai ajuns Igor Surkis, rivalul lui Ahmetov, să-i aducă un ultim omagiu lui Mircea Lucescu! Dezvăluirea ucrainenilor

Ce și-a scris Andrei Rațiu pe tricou la primul meci după decesul lui Mircea Lucescu

El este noul selecționer al Italiei! Primele meciuri după demisia lui Gennaro Gattuso sunt în iunie

Lovitură grea încasată de Radu Drăgușin și de Tottenham! Nord-londonezii, față în față cu o rușine istorică



Un român, în lotul lui Juventus pentru meciul din Serie A! Spalletti l-a convocat în premieră
Bombă! Pleacă de la Liverpool și semnează cu Tottenham
"Iată cât de mult îl iubește PAOK pe Răzvan!" Grecii dezvăluie ce s-a plănuit la Salonic
LeBron James a devenit al patrulea jucător din istoria NBA care a înregistrat 12.000 de pase decisive în carieră
Arsenal - Bournemouth 0-1 | ACUM pe VOYO: Meci-spectacol în Premier League
A adus medalie la Paris pentru România și a spus ce avea pe inimă. "Depinde de stres, nu depășesc un pachet pe zi"
A adus medalie la Paris pentru România și a spus ce avea pe inimă. "Depinde de stres, nu depășesc un pachet pe zi"
A adus medalie la Paris pentru România și a spus ce avea pe inimă. "Depinde de stres, nu depășesc un pachet pe zi"
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Bernadette Szocs, desemnată cea mai bună sportivă a anului 2025!
Bianca Mei-Roșu și compania, parcurs fără greșeală pentru medaliile de aur!
stirileprotv Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

protv Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

stirileprotv Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

stirileprotv Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

