Elena Zaharia, medalie de bronz la WTT Feeder Cappadocia II 2026

Tricolora a început ideal semifinala cu set câştigat, însă le-a cedat la limită pe următoarele două în care ambele sportive s-au duelat cu cele mai bune lovituri şi strategii. În cele din urmă, românca a pierdut, scor 1-3 (11-6, 13-15, 10-12, 6-11), scrie news.ro.

Jucătoarea de tenis de masă Elena Zaharia (118 mondial), favorita 8, a obţinut medalia de bronz la WTT Feeder Cappadocia II 2026, în urma unui meci echilibrat în penultimul act, contra niponei Kotona Okada (355 mondial).

Până în zona podiumului, Elena Zaharia a debutat cu o victorie contra sportivei Sutirtha Mukherjee (India, 120 mondial), scor 3-1 (6-11, 11-8, 11-6, 11-9), apoi, în sferturi, a jucat fără speranţe pentru favorita 4, Diya Chitale (India, 92 mondial), pe care a eliminat-o cu 3-0 (11-7, 11-8, 11-5).

Aproape de podiumul din Turcia a fost şi Horia Ursuţ (478 mondial), care s-a oprit printre primii opt sportivi la simplu masculin. Calificat de pe locul al doilea din grupa din care a făcut parte, tricolorul l-a eliminat de pe tabloul principal pe favoritul 2, Harmeet Desai (80 mondial), datorită unei prestaţii la înălţime, care i-a adus victoria cu 3-0 (13-11, 12-10, 11-5).

Tricolorul l-a eliminat şi pe indianul Jash Modi (290 mondial), scor 3-2 (11-5, 11-8, 10-12, 10-12, 11-6). În sferturile de finală l-a întâlnit pe croatul Ivor Ban (226 mondial), într-un meci încheiat tot în decisiv, dar în defavoarea lui Horia Ursuţ, scor 2-3 (11-9, 10-12, 11-6, 9-11, 6-11).