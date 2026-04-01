Jucătoarea română de tenis de masă Bernadette Szocs a pierdut miercuri meciul cu brazilianca Bruna Takahashi şi a fost eliminată de la turneul ITTF World Cup Macao 2026.
Bernadette Szocs, jucătoarea de pe locul 25 mondial, a disputat miercuri meciul decisiv de calificare din grupe, împotriva jucătoarei din Brazilia Bruna Takahashi, clasată pe locul 21 mondial.
Românca s-a impus în primul set, cu 11-5, dar jucătoarea braziliană a revenit şi a câştigat următoarele trei seturi, 11-8, 11-5, 11-5, învingând-o pe Szocs în 24 de minute şi calificându-se astfel pe tabloul principal, scrie News.ro.