Echipele României au avut un parcurs fără greşeală, miercuri, în faza grupelor, la ediţia a 50-a a Campionatelor Balcanice de tenis de masă pentru seniori de la Istanbul.

La feminin, România (Ioana Sîngeorzan, Elena Zaharia, Bianca Mei-Roşu - vezi galeria foto) nu a pierdut niciun duel în partidele cu Bulgaria (3-0), Serbia (3-0) şi Albania (3-0).

România - Kosovo în sferturi la feminin, băieții sunt direct în semifinale



Fetele vor juca în sferturi cu Kosovo, potrivit site-ului Federaţiei Române de Tenis de Masă.

Echipa masculină a României (Andrei Istrate, Darius Toma, Matei Dumitrescu) s-a calificat direct în semifinale după ce a câştigat confruntările cu Kosovo (3-0) şi Italia (3-1), informează Agerpres.

Întrecerile individuale vor debuta vineri.

