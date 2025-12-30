România sau Turcia?! Planul FRF în legătură cu Umit Akdag înainte de barajul pentru Mondial

Vicecampioană mondială şi europeană în 2025, Bernadette Szocs a fost desemnată de Federaţia Română de Tenis de Masă cea mai bună sportivă a anului, conform anunţului FRTM publicat, marţi, pe site-ul oficial.

Federaţia Română de Tenis de Masă menţionează că a alcătuit un clasament top 10 în funcţie de performanţele şi dedicarea demonstrate de sportivi în 2025.

Locurile 2 şi 3 ale ierarhiei întocmite de FRTM le-au revenit lui Iulian Chiriţă, vicecampion european cu echipa de seniori a României, respectiv Elizabetei Samara, medaliată cu argint la Campionatul European pe echipe, și Elenei Zaharia.

Clasamentul complet al celor mai buni jucători de tenis de masă ai României



1. Bernadette Szocs - vicecampioană mondială de dublu feminin, vicecampioană europeană cu echipa României

2. Iulian Chiriţă - vicecampion european cu echipa României, vicecampion mondial la U19 dublu mixt, bronz mondial la U19 dublu masculin, vicecampion european U21 la simplu, bronz european U21 la dublu masculin, campion european cu echipa U19 a României, campion european la U19 dublu masculin, vicecampion european la U19 dublu mixt

3. Elizabeta Samara - vicecampioană europeană cu echipa României, vicecampioană la Top 16 Europa; Elena Zaharia - vicecampioană europeană cu echipa României, campioană europeană U21 la dublu mixt, vicecampioană europeană U21 la dublu feminin, bronz U21 la simplu

4. Echipele naţionale de senioare şi seniori ale României - argint european (Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu, Elena Zaharia), argint european (Eduard Ionescu, Iulian Chiriţă, Ovidiu Ionescu, Darius Movileanu, Andrei Istrate)

5. Darius Movileanu - vicecampion european cu echipa României, campion european U21 la dublu masculin, campion european U21 la dublu mixt

6. Echipa masculină U19 a României - aur european (Dragoş Bujor, Iulian Chiriţă, Robert Istrate, Luca Oprea, antrenor Mădălin Ionaşcu)

7. Bianca Mei-Roşu - vicecampioană europeană U21 la dublu feminin, triplă medaliată cu bronz european la U19 simplu, U19 dublu feminin şi U19 dublu mixt, bronz la Top 10 Europa

8. Eduard Ionescu - vicecampion european cu echipa României, campion european U21 la dublu masculin

9. Andrei Istrate - vicecampion european cu echipa României, bronz european U21 la dublu masculin

10. Ioana Sîngeorzan - dublă medaliată cu bronz european la U21 simplu şi dublu feminin, Dragoş Bujor - campion european cu echipa U19 a României, vicecampion european U19 la dublu masculin, bronz european la U19 simplu masculin

"FRTM îşi exprimă aprecierea faţă de efortul, profesionalismul şi ambiţia sportivilor şi antrenorilor care au transformat 2025 într-un an de succes, un motiv de mândrie pentru tenisul de masă românesc", se mai precizează pe site-ul citat de Agerpres.

