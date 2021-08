Doi români au terminat pe primele două locuri, în etapa de la Oslo din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving!

Constantin Popovici și Cătălin Preda s-au luptat pentru victorie și în cea de-a doua etapă din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving.

Cei doi sportivi din România au fost singurii care au adunat peste 400 de puncte, cu cele patru sărituri, și au terminat etapa de la Oslo, în Norvegia, pe primele două locuri ale clasamentului. Cei doi se află pe podium și în clasamentul general al uneia dintre cele mai puternice competiții mondiale de sărituri în apă.

ETAPA DIN NORVEGIA A AVUT STATUT DEMONSTRATIV, DIN CAUZA COVID-19

În acest weekend, Constantin Popovici și Cătălin Preda au sărit în premieră, alături de alți șapte sportivi, de pe acoperișul Operei din Oslo, în cea de-a doua rundă din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving. Etapa din Norvegia a fost inclusă pentru prima oară în calendarul Seriei Mondiale, dar din cauza restricțiilor de călătorie impuse de autoritățile din Norvegia, aceasta a avut un statut demonstrativ, punctele nefiind luate în calcul în clasamentul general.

Cătălin Preda a început sezonul 2021 din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving cu o victorie, la Saint-Raphael, în Franța, iar Constantin Popovici cu o clasare pe podium. La Oslo, cei doi români s-au luptat din nou cu Garry Hunt pentru victorie.

După ziua de vineri, când sportivii au efectuat prima din cele patru sărituri, Constantin Popovici ocupa poziția a treia, Cătălin Preda era pe șapte, iar Garry Hunt a avut cea mai bună săritură. Sâmbătă, în ziua a doua, Cătălin Preda a revenit la forma care i-a adus victoria în etapa de la la Saint-Raphael și după două sărituri a reintrat în lupta pentru victorie.

POPOVICI: "SUNT PREGĂTIT SĂ LUPT PENTRU VICTORIE ȘI LA MOSTAR"

Constantin Popovici a fost și el într-o formă senzațională și cu un total de 406 puncte, după cele patru sărituri de pe acoperișul Operei din Oslo, a reușit să se impună în fața lui Cătălin Preda.

“A fost o luptă strânsă cu Cătălin și Gary și mă bucur că în final eu am reușit să câștig. A fost o etapă senzațională și am fost impresionat de numărul mare de spectatori și de atmosfera creată. A fost un spectacol frumos și cu siguranță aceasta este una din etapele mele favorite din Seria Mondială. Chiar dacă a fost doar o etapă demonstrativă eu am tratat-o ca pe un concurs adevărat și sunt sigur că toată lumea a făcut la fel. Urmează acum etapa de la Mostar și sunt pregătit să mă lupt pentru victorie și acolo”, a spus Popovici.

PREDA: "A FOST UN ANTRENAMENT EXCELENT"

În final, Constantin Popovici și Cătălin Preda au fost despărțiți de doar 2.3 puncte, cei doi sportivi români fiind singurii care au trecut de 400 de puncte cu cele patru sărituri din program.

"Am fost surprins puțin de condițiile meteo de vineri, dar sunt mulțumit de modul în care am revenit în final. Nu aveam în program această etapă și pentru mine a fost un antrenament excelent. Victoria din Franța a însemnat enorm pentru mine și m-a motivat să continui tot ceea ce am construit până acum. Faptul că și aici am urcat pe podium și mai ales că am revenit după o săritură ceva mai slabă îmi dă o încredere fantastică pentru etapa care urmează", a spus Cătălin Preda.

LOCUL AL TREILEA, OCUPAT DE LEGENDA COMPETIȚIEI

Podiumul etapei de la Oslo a fost completat de Gary Hunt, sportivul britanic care reprezintă Franța în acest sezon fiind de opt ori câștigător al Seriei Mondiale Red Bull Cliff Diving, dar și dublu campion mondial (2015, 2019).

După etapa demonstrativă de la Oslo, în calendarul Seriei Mondiale Red Bull Cliff Diving este programată competiția de la Mostar, pe 28 august, unde Cătălin Preda și Constantin Popovici vor sări în râul Neretva de pe celebrul pod Stari Most.

Rezultatele din Norvegia:

1. Constantin Popovici (România) - 406.00 puncte

2. Cătălin Preda (România) - 403.70 p

3. Gary Hunt (Franța) - 376.55 p

4. Carlos Gimeno (Spania) - 339.20 p

5. Michal Navratil (Cehia) - 297.05 p

6. Matthias Appenzeller (Elveția) - 296.50 p

7. Alain Kohl (Luxemburg) - 266.60 p

8. Manuel Halbisch (Germania) - 247.45 p

9. Jean-David Duval (Elveția) - 203.90 p

Clasament general (după prima etapă din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving):

1. Cătălin Preda (România) - 200 puncte

2. Gary Hunt (Franța) - 160 p

3. Constantin Popovici (România) - 130 p

4. Carlos Gimeno (Spania) - 110 p

5. Alessandro De Rose (Italia) - 90 p

Calendar Seria Mondială Red Bull Cliff Diving 2021:

28 august - Mostar (Bosnia și Herțegovina)

12 septembrie - Downpatrick Head (Irlanda)

26 septembrie - Polignano a Mare (Italia)

16 octombrie - Baku (Azerbaidjan)