Constantin Popovici a castigat etapa din Mostar a Seriei Mondiale Red Bull Cliff Diving

Romanul a obtinut a doua victorie din acest sezon, dupa ce a primit cinci note de 10 din partea juriului.

Cu cinci note de 10 din partea juriului pentru saritura din finala, Constantin Popovici a reusit sa obtina cea de-a doua victorie din Seria Mondiala Red Bull Cliff Diving, la Mostar (Bosnia&Hertegovina), in penultima etapa a sezonului. Catalin Preda a completat un weekend perfect pentru Romania cu o clasare pe pozitia a cincea.



Imnul Romaniei s-a auzit, pentru a doua oara in acest sezon din Seria Mondiala Red Bull Cliff Diving, dupa ce Constantin Popovici a obtinut o victorie spectaculoasa in etapa de la Mostar, penultima din sezonul 2019. Romanul a primit cinci note de 10 pentru saritura din finala, fiind al doilea sportiv din istora competitiei, dupa experimentatul Garry Hunt, care reuseste aceasta performanta. Saritorul roman se mai impusese in etapa a doua, care s-a desfasurat in portul Dun Laoghaire, din Dublin (Irlanda), in fata a peste 85.000 de spectatori. El se accidentase grav inaintea etapei de la Poliganano (Italia), la sfarsitul lunii mai, cand isi fisurase patru oase la picior, dar si-a revenit repede si intrat din nou in concurs.



Concursul de la Mostar a fost organizat pe podul Stari Most, construit de otomani in secolul XVI. Podul care uneste orasul bosniac a fost deteriorat de tirurile de artilerie in perioada 1991-1993, in timpul razboiului din fosta Iugoslavie. Reconstruit, podul Stari Most este inclus pe lista Patrimoniului Cultural Mondial UNESCO. Sariturile facute de Popovici si Preda au fost in raul Neretva. Catalin Preda e medaliat la nivel national si international. Campion balcanic in 2005 si 2006 la sarituri in apa, el a absolvit Facultatea de Jurnalism din Coventry (Marea Britanie).

Rezultatele de la Mostar

1. Constantin Popovici (Romania) – 448.90 puncte

2. Gary Hunt (Marea Britanie) – 426.90p

3. Jonathan Paredes (Mexic) – 416.45p

4. Alessandro De Rose (Italia) – 413.15p

5. Catalin Preda (Romania) – 402.45p

6. Andy Jones (SUA) – 400.60p

7. Oleksiy Prygorov (Ucraina) – 391.35p

8. Slavik Kolesnikov (Ucraina) – 378.80p

9. Michal Navratil (Cehia) – 378.75p

10. Sergio Guzman (Mexic) – 371.65p

..............................................................

Clasamentul general (dupa 6 din 7 etape:)

1. Gary Hunt (Marea Britanie) – 960 puncte

2. Jonathan Paredes (Mexic) – 590p

3. Andy Jones (SUA) – 450p

4. Michal Navratil (Cehia) – 410p

5. Constantin Popovici (Romania) – 360p

6. David Colturi (SUA) – 319p

7. Catalin Preda (Romania) – 300p

8. Oleksiy Prygorov (Ucraina) – 290p

9. Kris Kolanus (Polonia) – 230p

10. Steven LoBue (SUA) – 228p

..................................................................