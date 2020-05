Dezvaluirea NEASTEPTATA a unei campioane mondiale: "Am fost infectata cu Covid-19 in luna noiembrie, in China!" 

Campioana mondiala la pentatlon, Elodie Clouvel, a dezvaluit ca a fost infectata cu coronavirus toamna trecuta, cand a fost in Wuhan.

Sportiva a vorbit pentru o televiziune locala din Franta, unde a marturisit ca ar fi fost infectata cu coronavirus.

"Eu si Valentin Belaud am fost bolnavi de Covid-19. Am participat la Jocurile Mondiale Militare, care au avut loc la Wuhan, iar cand ne-am intors ne-am simtit foarte rau. Valentin nu s-a antrenat 3 zile.

Am vorbit cu doctorul care ne-a insotit si mi-a spus ca el crede ca multi dintre noi am avut virusul pentru ca nu ne-am simtit deloc bine", a declarat campioana mondiala.

Primul caz de coronavirus din China a fost anuntat pe 17 noiembrie, iar in Franta primul caz a fost raportat in luna ianuarie.

Peste 10.000 de sportivi au participat la Jocurile Militare Mondiale, desfasurate in perioada 18-27 octombrie in Wuhan, motiv pentru care chinezii sustin ca americanii au introdus virusul in China prin intermediul competitiei. Chinezii se folosesc de prestatia slaba a americanilor din competitie, care au ajuns internati in spital si diagnosticati cu pneumonii grave.