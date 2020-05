Jucatorii Barcelonei vor fi TESTATI miercuri pentru COVID-19! Cand revin catalanii la antrenamente

Jucatorii de la Barcelona se vor prezenta miercuri pentru testarea coronavirus.

Barcelona revine miercuri la Ciutat Esportiva pentru testele medicale pentru coronavirus inainte de a incepe antrenamentul individual in zilele urmatoare. La Liga vrea sa se asigure ca jucatorii sunt sanatosi pentru a putea desfasura antrenamente in siguranta.

Liga spaniola planuieste reluarea campionatului la jumatatea lui iunie, dupa ce nu s-a mai disputat vreun meci din 13 martie.

Unul dintre primii jucatori care si-a anuntat revenirea in Barcelona este Frenkie de Jong, care a postat un clip pe Instagram in care alearga si se antreneaza.

Barcelona este pe locul 1 in campionatul Spaniei, cu 58 de puncte, cu 2 peste Real Madrid. In liga Campionilor, Barca are de disputat returul optimilor cu Napoli, dupa ce in Italia au remizat, scor 1-1.