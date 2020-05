Doliu la Madrid! Inca un fost conducator al Realului a fost rapus de Covid-19! 41 de zile s-a luptat cu virusul ucigator

Amador Suarez, fost vicepresedinte la Real Madrid, a murit din cauza coronavirusului.

Suarez a fost vicepresedintele lui Real Madrid in perioada 2006-2009 si a decedat marti, la 67 de ani, dupa ce a luptat mai bine de o luna cu noul virus.

Sotia lui Suarez a fost si ea infectata, insa femeia a reusit sa se recupereze.

In perioada in care a fost in conducerea clubului Real Madrid, echipa a reusit sa castige doua titluri de campioana in Spania si o Supercupa a Spaniei.

Este al doilea fost conducator al madrilenilor care pierde lupta cu Covid-19, dupa ce in urma cu o luna si jumatate, Lorenzo Sanz a incetat din viata la 76 de ani.