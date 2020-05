Un jucator de la Ankaragucu, din prima liga turca, depistat pozitiv cu Covid-19! Reluarea campionatului este in pericol. Ce va face Sumudica

Turcii planuiau sa reia campionatul peste o luna.

Marius Sumudica e pe cale sa se intoarca in Turcia, unde va reincepe pregatirea cu Gaziantep, echipa pe care o antreneaza, insa ultimele vesti nasc multe semne de intrebare.

Publicatia turca Fanatik anunta ca Ricardo Faty, de la Anakaragucu, a fost testat pozitiv la coronavirus. Clubul a confirmat informatia pe canalele oficiale, insa nu a dezvaluit identitatea fotbalistului.

Gaziantep urma sa intalneasca in prima etapa de la reluare chiar pe Ankaragucu, insa nu e cert ce se va intampla in perioada urmatoare, un anunt oficial fiind asteptat in curand.

Marius Sumudica are de gand sa se reintoarca in Turcia maine, la bordul unui avion privat, alaturi de Alexandru Maxim si cei din staff-ul sau tehnic, dupa ce in luna martie au revenit cu totii in Romania. Daca vor face totusi deplasarea, acestia vor fi plasati timp de 14 zile in carantina.