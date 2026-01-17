David Popovici a îndeplinit visul a 1.300 de copii. „Racheta” a adus în România campioni olimpici și europeni care au înotat alături de cei mici în bazinul de la Otopeni.

Gestul superb al lui David Popovici

Formatul evenimentului la care a participat David Popovici este inspirat din Marea Britanie.

„Ce pot să simt când vine un copil și fie mă ia în brațe, fie începe să plângă? Sunt extraordinar de mândru și emoționat și îmi reamintește cât de mult poate să însemne ceea ce fac.

Știm cu toții despre condițiile din România că nu se compară cu cele din Germania și din Marea Britanie. Am speranța că bazinul de la 'Lia Manoliu' o să intre curând, teoretic, în renovare”, a spus David Popovici, la eveniment.

Premiu spectaculos pentru David Popovici

Sportivul legitimat la CS Dinamo a început anul primind o distincție pe deplin meritată. David Popovici a fost ales cel mai bun înotător european al anului 2025, conform anchetei forului continental, au anunțat, pe Facebook, European Aquatics şi CS Dinamo Bucureşti.

Popovici a obţinut două titluri mondiale anul trecut, la Singapore, în probele de 100 m liber şi 200 m liber. De asemenea, înotătorul român a cucerit două medalii de aur (100 m liber, 200 m liber) şi una de bronz (50 m liber), la Campionatele Europene Under-23 de la Samorin (Slovacia).

