OFICIAL Două transferuri dintr-un foc la Dinamo! Primul definitiv, al doilea sub formă de împrumut

Două transferuri dintr-un foc la Dinamo! Primul definitiv, al doilea sub formă de împrumut Liga 2
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Echipa antrenată de Florin Bratu se întărește în această iarnă.

TAGS:
CS DinamoFlorin BratuAdrian IonitaRobert EnacheChindia Targoviste
Din articol

Cu emoții în ceea ce privește retrogradarea, CS Dinamo începe campania de achiziții din această iarnă.

Echipa antrenată de fostul internațional Florin Bratu a încheiat anul pe locul 19 (din 22) în Liga 2, iar primele două transferuri anunțate sunt cele ale lui Adrian Ioniță și Robert Enache, ambii proveniți de la colega de eșalon Chindia Târgoviște.

Adrian Ioniță și Robert Enache au semnat cu CS Dinamo

”🤝🏻 Mulțumim, Robert Enache şi Adrian Ioniță!

Cei doi jucători care au îmbrăcat tricoul Chindiei în 2025 vor trece în noul an la CS Dinamo 🔴⚪.

Robert Enache merge la București sub formă de împrumut 🔄, în timp ce în cazul lui Adrian Ioniță este vorba despre un transfer definitiv ✍️📄.

Le dorim mult succes la noua echipă 🍀🏟️ și le mulțumim pentru contribuțiile pe care le-au avut la rezultatele Chindiei!”, a anunțat Chindia Târgoviște.

Adrian Ioniță este un fundaș stânga de 25 de ani care a jucat în ultimul deceniu numai la Chindia, inclusiv în Superligă (47 de meciuri), în timp ce Robert Enache este un mijlocal central de 23 de ani format la Petrolul Ploiești, care până acum a jucat doar în Liga 2 sau Liga 3.

De plecat de la formația lui Florin Bratu a plecat în schimb, în această iarnă, atacantul Vlad Morar, fără gol în actualul sezon. El a semnat cu Poli Timișoara, din Liga 3.

Clasamentul din Liga 2

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum va fi vremea în următoarele 4 săptămâni. Meteorologii ANM au estimat de când se mai încălzește
Cum va fi vremea în următoarele 4 săptămâni. Meteorologii ANM au estimat de când se mai încălzește
ARTICOLE PE SUBIECT
Lisav Eissat, blocat de Maccabi Haifa! Ce s-a întâmplat în meciul cu campioana Maccabi Tel Aviv
Lisav Eissat, blocat de Maccabi Haifa! Ce s-a întâmplat în meciul cu campioana Maccabi Tel Aviv
ULTIMELE STIRI
„Blestemul“ Drăgușin: ce se întâmplă, la Tottenham, îngrozește fanii!
„Blestemul“ Drăgușin: ce se întâmplă, la Tottenham, îngrozește fanii!
Steaua l-a dat a doua oară afară pe fotbalist, la interval de câteva zile!
Steaua l-a dat a doua oară afară pe fotbalist, la interval de câteva zile!
„Probleme” de lux pentru tenisul românesc! Situație rară între Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian în clasamentul WTA
„Probleme” de lux pentru tenisul românesc! Situație rară între Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian în clasamentul WTA
Vladislav Blănuță, caz închis! Unde va juca atacantul ofertat de Dinamo
Vladislav Blănuță, caz închis! Unde va juca atacantul ofertat de Dinamo
Film horror cu Ianis Stoica! Echipa sa, spulberată pe teren propriu, un adversar a primit nota 10
Film horror cu Ianis Stoica! Echipa sa, spulberată pe teren propriu, un adversar a primit nota 10
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Încă un jucător ajunge la FCSB! A venit anunțul

Încă un jucător ajunge la FCSB! A venit anunțul

Ștefan Baiaram și-a anunțat decizia după oferta de 5 milioane de euro: ”Am discutat cu conducerea!”

Ștefan Baiaram și-a anunțat decizia după oferta de 5 milioane de euro: ”Am discutat cu conducerea!”

Italienii anunță transferul lui Radu Drăgușin!

Italienii anunță transferul lui Radu Drăgușin!

MM Stoica a făcut anunțul despre transferul lui Dennis Politic

MM Stoica a făcut anunțul despre transferul lui Dennis Politic

Lovitură de teatru după finala nebună de la Cupa Africii! Senegal poate rămâne fără trofeu

Lovitură de teatru după finala nebună de la Cupa Africii! Senegal poate rămâne fără trofeu



Recomandarile redactiei
„Blestemul“ Drăgușin: ce se întâmplă, la Tottenham, îngrozește fanii!
„Blestemul“ Drăgușin: ce se întâmplă, la Tottenham, îngrozește fanii!
Vladislav Blănuță, caz închis! Unde va juca atacantul ofertat de Dinamo
Vladislav Blănuță, caz închis! Unde va juca atacantul ofertat de Dinamo
Steaua l-a dat a doua oară afară pe fotbalist, la interval de câteva zile!
Steaua l-a dat a doua oară afară pe fotbalist, la interval de câteva zile!
„Probleme” de lux pentru tenisul românesc! Situație rară între Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian în clasamentul WTA
„Probleme” de lux pentru tenisul românesc! Situație rară între Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian în clasamentul WTA
Alexi Pitu pleacă din Danemarca. Dinamo și Rapid vor să-l readucă în Liga 1
Alexi Pitu pleacă din Danemarca. Dinamo și Rapid vor să-l readucă în Liga 1
Alte subiecte de interes
Azi sunt meciurile din turul 2 din Cupa României! Debutează Florin Bratu și intră ”greii” cu nume: Dinamo, Poli Timișoara, Gloria Bistrița sau FC Bihor
Azi sunt meciurile din turul 2 din Cupa României! Debutează Florin Bratu și intră ”greii” cu nume: Dinamo, Poli Timișoara, Gloria Bistrița sau FC Bihor
Florin Bratu și-a găsit echipă! Unde va antrena
Florin Bratu și-a găsit echipă! Unde va antrena
Rezultatele din turul 2 din Cupa României: CS Dinamo și Florin Bratu sunt OUT, Fetița și Balaur au câștigat cu 15-0 + foarfecă de senzație la Poli Timișoara!
Rezultatele din turul 2 din Cupa României: CS Dinamo și Florin Bratu sunt OUT, Fetița și Balaur au câștigat cu 15-0 + foarfecă de senzație la Poli Timișoara!
Matteo Fedele s-a transferat în Italia! Cu ce echipă a semnat fostul mijlocaș de la Universitatea Craiova și Chindia Târgoviște
Matteo Fedele s-a transferat în Italia! Cu ce echipă a semnat fostul mijlocaș de la Universitatea Craiova și Chindia Târgoviște
Fotbalistul din România care a înscris la națională golul victoriei la doar câteva secunde după ce a intrat pe teren!
Fotbalistul din România care a înscris la națională golul victoriei la doar câteva secunde după ce a intrat pe teren!
CITESTE SI
Cea mai lungă șosea din lume traversează 14 țări și două continente. Parcurgerea ei poate dura și un an de zile

stirileprotv Cea mai lungă șosea din lume traversează 14 țări și două continente. Parcurgerea ei poate dura și un an de zile

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

O țară care a făcut parte din Uniunea Sovietică are acum o economie explozivă: 3.220 de euro, PIB pe cap de locuitor

stirileprotv O țară care a făcut parte din Uniunea Sovietică are acum o economie explozivă: 3.220 de euro, PIB pe cap de locuitor

Meteorologii anunță o schimbare a vremii în următoarele două săptămâni. Când am putea scăpa de ger

stirileprotv Meteorologii anunță o schimbare a vremii în următoarele două săptămâni. Când am putea scăpa de ger

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!