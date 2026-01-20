Echipa antrenată de fostul internațional Florin Bratu a încheiat anul pe locul 19 (din 22) în Liga 2, iar primele două transferuri anunțate sunt cele ale lui Adrian Ioniță și Robert Enache , ambii proveniți de la colega de eșalon Chindia Târgoviște.

Cu emoții în ceea ce privește retrogradarea, CS Dinamo începe campania de achiziții din această iarnă.

”🤝🏻 Mulțumim, Robert Enache şi Adrian Ioniță!

Cei doi jucători care au îmbrăcat tricoul Chindiei în 2025 vor trece în noul an la CS Dinamo 🔴⚪.

Robert Enache merge la București sub formă de împrumut 🔄, în timp ce în cazul lui Adrian Ioniță este vorba despre un transfer definitiv ✍️📄.

Le dorim mult succes la noua echipă 🍀🏟️ și le mulțumim pentru contribuțiile pe care le-au avut la rezultatele Chindiei!”, a anunțat Chindia Târgoviște.

Adrian Ioniță este un fundaș stânga de 25 de ani care a jucat în ultimul deceniu numai la Chindia, inclusiv în Superligă (47 de meciuri), în timp ce Robert Enache este un mijlocal central de 23 de ani format la Petrolul Ploiești, care până acum a jucat doar în Liga 2 sau Liga 3.

De plecat de la formația lui Florin Bratu a plecat în schimb, în această iarnă, atacantul Vlad Morar, fără gol în actualul sezon. El a semnat cu Poli Timișoara, din Liga 3.

