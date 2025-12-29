Campionul european de tineret la 100 m fluture Denis Popescu a semnat cu Dinamo, a anunțat clubul din Șoseaua Ștefan cel Mare pe rețelele de socializare.

Înotătorul Denis Laurean Popescu (22 de ani) intră de la 1 ianuarie 2026 în familia sportului dinamovist. Născut pe 17 iulie 2003 la Reșița, Denis a fost revelația delegației României la Campionatul European U23 de la Samorin 2025, unde a cucerit două medalii: aur la 100 de metri fluture și bronz la 50 de metri fluture, ambele cu recorduri naționale.

Denis Popescu, campion european de tineret și recordman național, se pregătește de Jocurile Olimpice din 2028



În 2025, Denis a realizat baremul și a participat la Campionatul Mondial de la Singapore, unde a luat startul la patru probe – 50 și 100 metri fluture și spate, dar și la Campionatul European în bazin de 25 de metri de la Lublin, Polonia, unde s-a calificat în două finale.

Antrenat de Bogdan Stroe, care este și el sub contract cu Dinamo din acest an, Denis Popescu are ca favorite probele de 100 de metri fluture și 100 de metri spate, pe care le vizează în drumul către Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028.

Noi îi urăm ”bun venit!” și cât mai multe realizări!”, a postat CS Dinamo București.

Cu cine se luptă dinamovistul David Popovici pentru titlul de 'Cel mai bun sportiv din Balcani în 2025"



Dublul campion mondial la înot David Popovici, legitimat la CS Dinamo, a fost nominalizat pentru titlul de “Cel mai bun sportiv din Balcani în 2025”.

“Agenţiile naţionale de ştiri din Balcani au trimis nominalizările pentru ancheta tradiţională ”Balkan Athlete of the Year", în Top 10 intrând, aşa cum era de aşteptat, dublul campion mondial la înot David Popovici (CS Dinamo)”, a anunţat clubul sportiv bucureştean.

Primii 10 sportivi în topul nominalizărilor, în ordine alfabetică:

Giannis Antetokounmpo (Grecia) - baschet

Nikola Jokic (Serbia) - baschet

Emmanouil Karalis (Grecia) - atletism

Distria Krasniqi (Kosovo) - judo

Zrinka Ljutic (Croaţia) - schi

Karlos Nasar (Bulgaria) - haltere

Aleksandar Nikolov (Bulgaria) - volei

Stefanos Ntouskos (Grecia) - canotaj

David Popovici (România) - înot

Alperen Şengun (Turcia) - baschet.

Ceremonia de premiere, prilej cu care vor fi anunţate rezultatele finale, va avea loc la Sofia, în data de 16 februarie, zi în care BTA a publicat primul său buletin de ştiri, în 1898.

Ancheta ”Balkan Athlete of the Year" are o istorie de 52 de ani, prima ediţie având loc în 1973. Doar şapte sportivi români au fost numărul 1 în acest top:

Nadia Comăneci (1975, 1976, 1980)

Daniela Silivaş (1988)

Paula Ivan (1989)

Gabriela Szabo (1999)

Marian Drăgulescu (2005)

Constantina Diţă (2008)

David Popovici (2022).

