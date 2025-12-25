David Popovici, nominalizat la titlul de ”Cel mai bun sportiv din Balcani în 2025”
Dublul campion mondial la înot David Popovici, legitimat la CS Dinamo, a fost nominalizat pentru titlul de “Cel mai bun sportiv din Balcani în 2025”.
“Agenţiile naţionale de ştiri din Balcani au trimis nominalizările pentru ancheta tradiţională ”Balkan Athlete of the Year", în Top 10 intrând, aşa cum era de aşteptat, dublul campion mondial la înot David Popovici (CS Dinamo)”, a anunţat clubul sportiv bucureştean.
Primii 10 sportivi în topul nominalizărilor, în ordine alfabetică
Giannis Antetokounmpo (Grecia) - baschet
Nikola Jokic (Serbia) - baschet
Emmanouil Karalis (Grecia) - atletism
Distria Krasniqi (Kosovo) - judo
Zrinka Ljutic (Croaţia) - schi
Karlos Nasar (Bulgaria) - haltere
Aleksandar Nikolov (Bulgaria) - volei
Stefanos Ntouskos (Grecia) - canotaj
David Popovici (România) - înot
Alperen Şengun (Turcia) - baschet
Ceremonia de premiere, prilej cu care vor fi anunţate rezultatele finale, va avea loc la Sofia, în data de 16 februarie, zi în care BTA a publicat primul său buletin de ştiri, în 1898.
Ancheta ”Balkan Athlete of the Year" are o istorie de 52 de ani, prima ediţie având loc în 1973. Doar şapte sportivi români au fost numărul 1 în acest top:
Nadia Comăneci (1975, 1976, 1980)
Daniela Silivaş (1988)
Paula Ivan (1989)
Gabriela Szabo (1999)
Marian Drăgulescu (2005)
Constantina Diţă (2008)
David Popovici (2022)
News.ro