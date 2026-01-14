David Popovici a fost ales cel mai bun înotător european al anului 2025, conform anchetei forului continental, au anunţat, pe Facebook, European Aquatics şi CS Dinamo Bucureşti.

Popovici a obţinut două titluri mondiale anul trecut, la Singapore, în probele de 100 m liber şi 200 m liber. De asemenea, înotătorul român a cucerit două medalii de aur (100 m liber, 200 m liber) şi una de bronz (50 m liber), la Campionatele Europene Under-23 de la Samorin (Slovacia).

Potrivit Agerpres, trofeul European Aquatics la feminin a fost acordat olandezei Marrit Steenbergen.

