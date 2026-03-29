Timp de mai multe săptămâni şi din nou pe tot parcursul acestui weekend, Verstappen - care a dominat Marele Circ timp de patru ani şi a fost aproape de al cincilea titlu anul trecut -, a criticat vehement monopostul său Red Bull, pe care l-a catalogat de "necondus", precum şi noile reglementări privind motoarele hibride.

Intervievat de BBC duminică, după cursa de la Suzuka, olandezul a reiterat că "nu este încântat" de noile reguli care guvernează acum Campionatul Mondial.

Max Verstappen ia în calcul retragerea din F1!

"Când te gândeşti la asta, merită? Nu aş prefera să petrec mai mult timp cu familia mea, să-mi văd mai mult prietenii, decât să practic un sport care nu mă satisface?", s-a întrebat el.

Antrenamentele şi calificările de sâmbătă au fost "un dezastru şi am încercat să optimizez cursa de astăzi, dar maşina a rămas aceeaşi", s-a plâns Verstappen la finalul Grand Prix-ul nipon. Plecat de pe locul 11 pe grilă, "am încercat doar să mă menţin", le-a spus pilotul batav câtorva jurnalişti, vizibil abătut şi descurajat.

Verstappen a protestat vehement împotriva noilor reglementări privind motoarele hibride încă de la începutul sezonului. Aceste reglementări, menite să faciliteze depăşirile, au divizat în schimb paddock-ul din cauza gestionării complexe a energiei electrice a bateriei.

El a comparat în repetate rânduri versiunea din 2026 a Formulei 1 cu "Formula E (electrică) pe steroizi" şi jocul video "Mario Kart", considerând cursele o "glumă" şi competiţia devenită prea "politică".

Defetist şi confruntat cu dificultăţi în acest an, Verstappen a mărturisit joi că nu mai crede în victorie şi se concentrează pe 2027. Şi, indignat, chiar l-a somat pe un jurnalist britanic de la publicaţia The Guardian să părăsească încăperea pentru o întrebare care nu i-a plăcut în decembrie, despre înfrângerea sa la limită în Campionatul Mondial din 2025.

La fel ca ceilalţi 21 de piloţi, Max Verstappen va putea lua o pauză până în weekendul de 1 mai şi Marele Premiu de la Miami, întrucât cursele programate pentru luna aprilie în Bahrain şi Arabia Saudită au fost anulate din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

"Voi mai face nişte curse, lucruri care îmi vor readuce zâmbetul", a spus el după participarea la o competiţie de anduranţă în Germania, în timp ce presa de specialitate relata zvonuri despre viitorul său la Red Bull, echipă cu care are contract până la sfârşitul anului 2027.

Agerpres.