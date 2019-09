Gino Iorgulescu, devastat dupa accidentul produs de fiul sau Mario, in urma caruia o murit o persoana! Comunicatul trimis de presedintele LPF

Presedintele LPF a trimis un comunicat in urma accidentului produs de fiul sau Mario.

Fiul lui Gino Iorgulescu a fost implicat intr-un accident rutier soldat cu un deces, in jurul orei 03:00, potrivit Mediafax. Un sofer a pierdut controlul masinii pe Soseaua Chitilei, a intrat pe contrasens si a lovit masina care venea din sens opus. Una dintre masini a luat foc in urma impactului.

Potrivit unor surse din cadrul Politiei, citate de Mediafax, soferul care a pierdut controlul masinii si a intrat pe contrasens este Mario Iorgulescu, fiul presedintelui LPF. Mario Iorgulescu a fost transportat la spital. Celalalt sofer a decedat.

Gino Iorgulescu a emis un comunicat prin care isi exprima regretul asupra celor intamplate



"Cu o durere imensa in suflet, vrem sa aducem la cunostinta oamenilor regretul nostru, care nu incape in cuvinte, fata de tragicul accident care a avut ca urmare decestul tanarului de varsta cu copiulul nostru, Mario. Transmitem condoleante sincere familiei indoliate, durerea noastra fiind de nerostit. Toate rugile noastre se indreapta catre Dumnezeu, gandindu-ne ca situatia putea fi cu acelasi deznodamant si pentru copilul nostru, aflat acum in stare grava la spital. Suntem coplesiti de lacrimi si de durere in urma tragicului accident din dimineata de 8 septebmbrie si speram ca oamenii, opinia publica, sa inteleaga clipele grele prin care trecem si noi, si cealalta familie. Gabriela si Gino Iorgulescu", se arata in comunicatul trimis de Gino Iorgulescu.