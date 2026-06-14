Răzvan Lucescu s-a pus la masă cu Ivan Savvidis și i-a comunicat decizia

Răzvan Lucescu s-a pus la masă cu Ivan Savvidis și i-a comunicat decizia Fotbal extern
SPORT.RO
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Situația lui Răzvan Lucescu este în continuare incertă.

TAGS:
PAOK SalonicRazvan LucescuIvan SavvidisAl-Sadd
Din articol

În ultimele zile, presa elenă a scris că Răzvan Lucescu ar putea pleca de la PAOK Salonic pentru a semna cu Al Sadd, echipa antrenată până în momentul de față de Roberto Mancini. 

Răzvan Lucescu își dorește să continue la PAOK Salonic

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Lucescur
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Răzvan Lucescu mai are un an de contract cu PAOK Salonic, iar pentru a părăsi clubul patronat de Ivan Savvidis, trebuie achitată clauza de reziliere de patru milioane de euro. 

După ce s-a aflat despre interesul lui Al Sadd pentru antrenorul român, jurnaliștii greci au notat cu Ivan Savvidis ar fi negociat cu qatarezii ”prețul” lui Răzvan Lucescu. Se pare că Savvidis le-a transmis oficialilor lui Al Sadd că îl pot lua pe Răzvan Lucescu dacă vor achita 2,7 milioane de euro. 

Cu toate acestea, conform trumedia.ro, antrenorul român s-ar fi întâlnit în cursul zilei de vineri cu Ivan Savvidis și i-ar fi spus patronului de la PAOK Salonic că își dorește să rămână la echipă până la expirarea contractului. 

Așadar, viitorul lui Răzvan Lucescu depinde de decizia luată de Ivan Savvidis, însă trebuie ținut cont de faptul că dacă patronul lui PAOK vrea să îl demită pe tehnicianul român trebuie să îi achite acestuia clauza de reziliere. 

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