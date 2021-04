WOW! Nici lui O'Sullivan nu i-a iesit vreodata asa ceva! Lovitura absolut geniala in snooker. A venit de la numarul 67 mondial

Moment de tinut minte in calificarile pentru Mondialul de snooker!

Louis Heathcote a pierdut in fata lui Ryan Day, 5-6, si nu va fi la cel mai asteptat eveniment al anului in snookerul mondial. Sportivul de 23 de ani a reusit insa o lovitura impresionanta! Din pozitia de snooker, a reusit sa introduca bila galbena in gaura cu o executie care poate fi cu greu explicata. Comentatorii au numit-o "the most extraordinary snooker shot", "cea mai tare lovitura de snooker". Mondialul de snooker incepe sambata.