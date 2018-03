AZI incepe Romanian Snooker Masters la PRO X! Judd Trump, calificare in sferturi in 37 de minute! PROGRAMUL TRANSMISIUNILOR

Turneul de snooker de la Bucuresti se vede in direct la PRO X.

Romanian Snooker Masters si-a completat, joi, tabloul sferturilor de finala. Judd Trump a reusit o victorie-blit, in 37 de minute si 21 de secunde, iar Kyren Wilson a definitivat tabloul de opt, luandu-si revansa in fata lui Mark Allen, pentru finala pierduta la Masters, la inceputul acestui an.

Ce transmite PRO X:



**Vineri, ora 18:00



Ryan Day (17, Tara Galilor) - John Higgins (5, Scotia)

Judd Trump (3, Anglia) – Mark Allen (9, Irlanda de Nord)

**Sambata, ora 13:00 - prima semifinala

**Sambata, ora 18:00 - a doua semifinala

**Duminica, 13:00 si 18:00 - cele doua sesiuni ale finalei

Judd Trump a reusit un start impresionant la turneul international organizat de catre McCann Bucharest si McCann/Thiess Events in cadrul circuitului mondial World Snooker. A sanctionat prompt greselile belgianului Luca Brecel, cel mai tanar jucator de pe tabloul de la Bucuresti, punand pe tabela break-uri de 101 si, respectiv, 118 puncte in primele doua jocuri ale meciului. Englezul a avut nevoie de trei vizite la masa pentru a duce scorul la 3-0, dupa cel mai lung joc al partidei (11 minute, 44 secunde). Apoi, Trump a pus punct meciului cu un break de 52 de puncte si un 4-0 categoric.

In ultimul meci din primul tur, Kyren Wilson a stavilit revenirea lui Mark Allen. ‘The Warrior’ a castigat primele doua jocuri, cu break-uri de 84 si 77 de puncte, ‘Pistolul’ a raspuns cu cel mai mare break al zilei – de 130 de puncte, insa nu a avut forta de a impinge meciul in decisiv. Englezul Kyren Wilson s-a impus, scor 4-2, in fata nord-irlandezului si il va intalni pentru un loc in semifinala pe Judd Trump.

Meciurile primei sesiuni din ziua a doua de la Romanian Snooker Masters s-au incheiat cu scor identic, 4-2. Galezul Ryan Day a revenit de la scorul de 1-2 in duelul cu englezul Barry Hawkins si, castigand trei jocuri la rand, s-a impus la capatul unui meci de o ora si 42 de minute. In primul meci disputat joi, John Higgins a preluat controlul in fata lui Anthony McGill in jocul al doilea, la scorul de 0-1, cu o inchidere de masa de 82 de puncte. Scotianul a fost aproape de a realiza primul break de peste o suta de puncte in jocul al treilea, insa o ratare i-a intrerupt parcursul dupa doar 94 de puncte. Cvadruplul campion mondial s-a impus cu 4-2, ducand scorul intalnirilor directe la 7-3

Rezultatele complete in primul tur la Romanian Snooker Masters (numele jucatorului, pozitia in clasamentul mondial, tara de origine)

Miercuri, 14 martie

Mark Williams (7, Tara Galilor) – Ali Carter (12, Anglia) 0-4

Mark King (20, Anglia) – Stephen Maguire (19, Scotia) 0-4

Stuart Bingham (11, Anglia) – Neil Robertson (13, Australia) 4-3

Mark Selby (1, Anglia) – Liang Wenbo (18, China) 2-4

Joi, 15 martie

Barry Hawkins (8, Anglia) – Ryan Day (17, Tara Galilor), 2-4

John Higgins (5, Scotia) – Anthony McGill (16, Scotia), 4-2

Judd Trump (3, Anglia) – Luca Brecel (15, Belgia), 4-0

Mark Allen (9, Irlanda de Nord) – Kyren Wilson (14, Anglia), 2-4

Tabloul complet al sferturilor:

Ali Carter (12, Anglia) - Stephen Maguire (19, Scotia)

Stuart Bingham (11, Anglia) – Liang Wenbo (18, China)

Ryan Day (17, Tara Galilor) - John Higgins (5, Scotia)

Judd Trump (3, Anglia) – Mark Allen (9, Irlanda de Nord)

Biletele pentru sferturi pot fi achizitionate de la punctul de vanzare amenajat la Circul Metropolitan Bucuresti, iar preturile pentru ziua de vineri sunt cuprinse intre 60 lei (cat. II) si 240 lei (cat. VIP).

Turneul este dotat cu premii in valoare totala de 200.000 euro si asigura castigatorului un cec in valoare de 50.000 euro.