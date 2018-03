ACUM LA PRO X // Semifinalele turneului Romanian Snooker Masters: Ali Carter - Stuard Bingham si Ryan Day - Kyren Wilson

Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie, Israel - Romania! Marti, 27 martie, Romania - Suedia!

Stuart Bingham este singurul campion mondial ramas in cursa pentru trofeul turneului international organizat de catre McCann Bucharest si McCann/Thiess Events in cadrul circuitului mondial World Snooker. Scotianul John Higgins, de patru ori castigator la Campionatul Mondial, a fost eliminat din competitie in cel de-al treilea sfert de finala al programului de vineri.

Higgins a reusit de patru ori in cele cinci jocuri disputate sa trimita prima bila rosie in buzunar, insa adversarul sau, Ryan Day, a fost mai abil in razboiul tactic. Day a gestionat bine finalul unui prim joc de treizeci de minute, in care Higgins a parut ca este in control in momentul in care si-a impins adversarul spre trei faulturi consecutive. Galezul s-a instalat la conducere, iar Higgins a reusit sa castige doar jocul al treilea, printr-un break de 70 de puncte.

PROGRAMUL TRANSMISIUNILOR LA PRO X



**Sambata, ora 13:00 - prima semifinala - Ali Carter vs Stuart Bingham

**Sambata, ora 18:00 - a doua semifinala - Ryan Day vs Kyren Wilson

**Duminica, 13:00 si 18:00 - cele doua sesiuni ale finalei

In ultimul meci al zilei, englezul Kyren Wilson a reusit cea mai mare surpriza, invingandu-l cu 4-2 pe numarul trei mondial, Judd Trump, nimeni altul decat jucatorul care castiga trofeul la Bucuresti in 2015, la European Masters. Wilson a castigat primul joc al meciului, printr-un break de 95 de puncte, insa a fost nevoit sa revina de la 1-2, dupa o replica apriga a ‘Asului din Pachet’. Wilson a reusit break-uri castigatoare de 56 si 84 de puncte, iar in jocul al saselea a scapat cu sansa dintr-o succesiune de snookere de calitate.

“In acest format scurt de meci, cel mai bun din sapte, este important sa ai un start bun. Cred ca in ambele partide pe care le-am jucat la Bucuresti am reusit sa castig primul joc, iar asta te linisteste intr-un ‘cel mai bun din sapte’. Judd a facut 2-1, a reusit niste lovituri de distanta fantastice la bile rosii, dar cred ca am raspuns bine si am egalat la 2. Apoi, am jucat snooker de buna calitate”, a explicat Wilson, la conferinta de presa. “Este minunat sa ma aflu aici, in Romania – este prima mea vizita – si, trebuie sa o spun, este o locatie excelenta. Este o atmosfera incredibila in arena si sunt convins ca in semifinala va fi chiar mai bine decat in sferturi”, a mai spus jucatorul in varsta de 26 de ani.

Kyren Wilson si Ryan Day se vor infrunta pentru a patra oara in 2018, miza fiind un loc in finala. Day isi conduce viitorul adversar 8-4 in meciurile directe si 2-1 in acest an.

Prima sesiune de joc programata vineri a stabilit o semifinala suta la suta englezeasca. Ali Carter l-a invins in joc decisiv, scor 4-3, pe scotianul Stephen Maguire, dupa doua ore si 20 de minute de joc, iar Stuart Bingham s-a impus in fata chinezului Liang Wenbo, cu 4-1, intr-o ora si 18 minute.

"Capitanul" Carter a preluat rapid conducerea, castigand primul joc la bila neagra si facand apoi 2-0, cu un break de 83 de puncte. Maguire a redus diferenta, la capatul unui joc tacticizat. Carter a reusit cel mai mare break al zilei - 136 de puncte, acesta fiind totodata al doilea cel mai mare break al turneului de pana acum, dupa 137-le reusit in primul tur de Stuart Bingham. Mai departe, Maguire a egalat, insa Carter s-a impus in decisiv, din patru vizite la masa.

"A fost un meci destul de bun. A fost putina nesansa, pentru ca nu am reusit sa inchid meciul mai rapid. Sunt multumit de calificarea in semifinale. Mi-a mers bine. Au fost cateva kick-uri, dar una peste alta, sunt multumit", a declarat Ali Carter, la final de partida.

Stuart Bingham, campionul mondial din 2015, a avut nevoie de doar o ora si 18 minute pentru a se impune in fata lui Liang Wenbo. Bingham a reusit cel mai mare break al meciului sau in jocul inaugural - 83 de puncte. Replica chinezului a venit in jocul al patrulea, sub forma unei vizite la masa de 85 de puncte, insa Bingham a pus capat partidei in jocul urmator.

"Am inceput foarte solid astazi. Cred ca este putin mai usor sa joci la un turneu fara puncte, doar cu premii in bani. Este mai putina presiune si este mai usor sa faci si break-uri mari", a declarat la finalul zilei Stuart Bingham, multumit dupa calificarea in semifinale.

Rezultate inregistrate vineri, in sferturile de finala de la Romanian Snooker Masters:

Ali Carter (12, Anglia) - Stephen Maguire (19, Scotia), 4-3

Stuart Bingham (11, Anglia) – Liang Wenbo (18, China), 4-1

Ryan Day (17, Tara Galilor) - John Higgins (5, Scotia), 4-1

Judd Trump (3, Anglia) – Kyren Wilson (12, Anglia), 2-4

Semifinalele Romanian Snooker Masters:

Ali Carter (12, Anglia) - Stuart Bingham (11, Anglia)

Kyren Wilson (12, Anglia) - Ryan Day (17, Tara Galilor)

Turneul este dotat cu premii in valoare totala de 200.000 euro si asigura castigatorului un cec in valoare de 50.000 euro.