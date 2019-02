Poate sa incerce de 1 milion de ori lovitura si NU ii mai iese asa! Faza incredibila la snooker: ce decizie a luat arbitrul

O faza care are loc o data la cativa ani in snooker i-a lasat confuzi pe jucatori.

Turneul World Grand Prix care se desfasoara in aceste zile in Cheltenham, Anglia, a oferit o faza cu adevarat incredibila in duelul din primul tur dintre Kyren Wilson (favorit numarul 7) si Matt Stevens (favorit numarul 26). In al 4-lea frame al meciului, la scorul de 3-1 pentru Stevens, Wilson a avut ocazia sa porneasca un break, avand pozitie la o bila rosie.

Wilson a avut insa un ghinion cu adevarat incredibil! Bila lovita a atins marginea buzunarului si a sarit de pe masa! Dupa cateva clipe de confuzie, arbitrul a decis. Conform regulamentului, Wilson a fost taxat cu un fault de 4 puncte! Totusi, Wilson a revenit si a castigat frame-ul si apoi a egalat la 3, ducand jocul in decisiv.

Castigatorul il va intalni pe Stuart Bingham in optimile competitiei.