Copiii au invadat Arena Nationala in prima zi de vacanta! Radoi si Bornescu au fost sa-i vada pe micii fotbalisti

Copiii s-au chinuit pe Arena Nationala sa-i dea gol unui portar cu greutate.

Aproape 3000 de copii, impartiti in 230 de echipe joaca fotbal pe Arena Nationala in vacanta.



Cei mici sunt impresionati de cel mai modern stadion din tara.



"Mama nu ma lasa sa merg la fotbal daca nu imi fac temele", a spus Stefan.



Radoi si Bornescu au fost sa-i vada pe cei mici cum s-au prins in hora unirii pentru centenar.