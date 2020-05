Un fost jucator al Craiovei vrea un un meci intre Universitatea si echipa lui Mititelu. "Va fi un spectacol si un meci de neratat!"

Echipa lui Adrian Mititelu a reusit promovarea in Liga a 2-a si anul viitor poate emite pretentii pentru promovarea in primul esalon al fotbalului romanesc

Fostul portar din Liga 1, Mircea Bornescu, a declarat ca astepta cu nerabdare un meci intre cele doua echipe din Craiova.

Bornescu a povestit ca l-a sunat pe Adrian Mititelu sa il felicite si a mai spus ca anul viitor se vor bate multe echipe puternice pentru promovarea in Liga 1.

"Da, normal. In primul rand, mi-a spus ca e si el constient ca trebuie sa isi faca o echipa foarte puternica daca vrea sa promoveze anul viitor in Liga 1. Pentru ca va fi un an infernal in Liga a 2-a, probabil ca va fi cea mai puternica Liga a 2-a din istorie. Si cea mai frumosa. Sunt echipe, Timisoara, Rapid, Craiova, echipe de traditie", a declarat fostul fotbalist pentru Telekom Sport.

Mircea Bornescu a jucat 4 ani pentru echipa lui Adrian Mititelu. Intrebat cine si-ar dori sa castige dintre cele doua echipe, portarul roman a recunoscut ca a ramas fidel echipei unde a jucat.

"Va fi un derby de foc, vor fi foarte multe ambitii, insa eu sper ca FC Universitatea sa castige pentru ca eu acolo am jucat. Va fi un spectacol si un meci pe care nu ar trebui sa il rateze absolut nimeni. Cred ca accesul Universitatii Craiova nu ar trebui oprit", a spus fostul portar.

Bornescu s-a retras din activitatea de fotbalist in 2017, iar in cariera a mai jucat pentru echipe precum Rapid, Petrolul Ploiesti, Universitatea Cluj si FC Voluntari.