Vlad Dragomir, Sintean si Dobre sunt noutatile lui Radoi la U21! Cei 5 stranieri chemati pentru amicalul cu Belgia

Mirel Radoi a anuntat numele celor 5 jucatori din strainatate pe care va conta pentru amicalul cu Belgia de la Cluj, de pe 15 noiembrie. Meciul e in direct la PRO X!

Capitanul Andrei Radu si atacantul Adrian Petre sunt nume obisnuite la lot, in timp ce Vlad Dragomir si Mihai Dobre revin in echipa Romaniei dupa ce au lipsit la ultimele actiuni. Noutatea totala o reprezinta Andrei Sintean, fostul jucator de la ACS Poli Timisoara, aflat acum in proprietatea Slaviei Praga, dar imprumutat in liga a 2-a ceha.\



Lista convocarilor preliminare:

Andrei Ionuţ Radu (Genoa FC/Italia)

Vlad Dragomir (Perugia/Italia)

Mihai Dobre (Bournemouth/Anglia)

Adrian Petre (Esbjerg fB/Danemarca)

Andrei Sîntean (FK Viktoria Žižkov/Cehia)