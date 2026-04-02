”Sărbătoriții zilei la CS Dinamo - 2 aprilie

Loredana Dinu, Monica Iagăr și Mircea Peța

👉Monica IAGĂR (atletism / n. 1973) - campioană europeană la săritura în înălțime (2.02 metri personal best), medaliată cu aur la Universiada din 1999, Monica Iagăr a fost președinte la CS Dinamo între 2016-2017.

👉Loredana DINU (scrimă / n. 1984) - născută la Craiova, Loredana are în palmares medalii de AUR la toate competițiile importante, în probele pe echipe la spadă: Jocurile Olimpice (2016), Campionatele Mondiale (2010 și 2011), Campionatele Europene (2008 și 2011).

👉Mircea PEȚA (volei / n. 1994) - jucător exponențial al echipei noastre de volei, cu o contribuție esențială în cucerirea titlului de campioană națională în 2025. Mircea s-a integrat atât de repede și bine la Dinamo de parcă e de-o viață în “alb-roșu”.

#Dinamo #lamultiani”, a postat CS Dinamo București.