Fosta spadasină a fost invitata lui Andru Nenciu, la emisiunea Poveștile Sport.ro.

Loredana Dinu a făcut parte din echipa de spadă a României campioană olimpică la Rio de Janeiro în 2016, alături Ana Maria Brânză Popescu, Simona Gherman și Simona Pop.

La aproape șapte ani distanță de la performanța din Brazilia, Loredana Dinu, fostă componentă a clubului Dinamo, trăiește la intensitate maximă viața de mămică. Loredana și soțul ei, Bogdan Dinu, pun filă după filă în albumul de amintiri pentru fetița lor, Iris, în vârstă de un an și o lună.

Fosta spadasină a devenit mamă și face plimbări lungi pe aleile largi din jurul casei cu fiica sa, Iris. Tresare când vede performanțe ale sportivilor români și trage speranțe că România va performa în continuare la cel mai înalt nivel în șahul pe planșă.

Loredana Dinu: "M-am simțit ca o regină!"

Scrima, sport al intuiției și al inteligenței, a avut un start excelent în 2023, cu performanțele cadeților la Europene.

Loredana Dinu a dat timpul înapoi la Poveștile Sport.ro. "Perioada noastră de glorie a durat foarte puțin. După ce te obișnuiești să fii în atenția reflectoarelor, e greu să te reobișnuiești.

N-aș putea să spun că mi s-a schimabt viața, ne-am bucurat de telefoane, de promovare, m-am simțit ca o regină", a mărturisti fosta spadasină, la Poveștile Sport.ro.

Loredana Dinu: "Iris are 10 kilograme, vrea mereu în brațe, așa că fac zilnic antrenament" :)

"Cum ți-a schimbat Iris viața?", a fost întrebată la Poveștile Sport.ro dubla campioană mondială cu echipa.

"Ce e drept, de când s-a născut Iris, am ținut televizorul închis, pentru că ea ar sta doar cu privirea acolo. L-am închis complet, ea a fost un copil precoce, am reușit să o ducem la bazin, am vrut să facă înot. Nu de fiecare dată am reușit. Ea fiind mai micuță, mai plânge.

Acum a început să meargă, tare aș vrea să reiau antrenamentele acasă. Am văzut la alți sportivi, efectiv copiii îi imită prin casă, atunci aș fi un exemplu pentru ea. Și să mă imite pentru a avea o pasiune, vorbim mai târziu de sport, de performanță.

Iris are 10 kilograme, vrea mereu în brațe, așa că fac zilnic antrenament", a mai spus campioana olimpică, la Poveștile Sport.ro.

VIDEO | Loredana Dinu, la Poveștile Sport.ro, despre Iris

Medaliile de aur ale scrimei românești la Jocurile Olimpice

* Rio 2016

spadă echipe

Ana Maria Brânză Popescu, Loredana Dinu, Simona Gherman, Simona Pop

* Sydney 2000

sabie individual

Mihai Covaliu

* Atlanta 1996

floretă individual

Laura Cârlescu Badea

* Mexico City 1968

floretă individual

Ionel Drâmbă

VIDEO Loredana Dinu, la Poveștile Sport.ro (emisiunea integrală)