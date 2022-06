Camelia Potec a decis cu multiplul câștigător al aurului olimpic la înot, Ian Thorpe, ca David Popovici să fie premiat de cei doi. Performanța nemaipomenită a tânărului român a stârnit emoții copleșitoare pentru Camelia Potec, fosta înotătoare de succes, actual membru în Federația Internațional de natație.

„Am decis ca împreună (n.r. cu Ian Thorpe) să-i dăm medalia și împreună să-i dăm florile, lucru pe care trebuia să-l pun în practică, dar nu am reușit din cauza emoțiilor.”, au fost cuvintele pline de emoție ale româncei.

„Dacă o să iau medalia cu o singură mână, o s-o scap”. Potec, copleșită de emoții

„Mi-a fost frică de faptul că, dacă o să iau medalia cu o singură mână, o s-o scap. Așa că, am luat medalia în ambele palme și i-am oferit-o lui Ian Thorpe și l-am rugat să i-o acorde el lui David, pentru că eu nu eram în stare să ridic brațele și să-i pun alături de Ian Thorpe medalia la gât. Am rămas să-i dau florile

Pe mine emoțiile m-au copleșit. Totul a ieșit foarte frumos, medalia nu a fost scăpată, iar David a arătat extraordinar de bine cu această medalie la gât”, a precizat Camelia Potec, în premieră la Ora Exactă În Sport.

David Popovici a câştigat medalia de aur în proba de 200 m liber la Mondiale

Înotătorul român David Popovici a cucerit medalia de aur în proba de 200m liber, luni seara, la Campionatele Mondiale de nataţie de la Budapesta, cu timpul de 1 min 43 sec 21/100.

Popovici (17 ani) a stabilit un nou record mondial de juniori, după ce îl ameliorase, duminică, în semifinale (1 min 44 sec 40/100). Tânărul sportiv legitimat la CS Dinamo a reuşit cel mai bun timp şi în serii, duminică dimineaţa, 1 min 45 sec 18/100.