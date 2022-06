David Popovici (17 ani) a cucerit medalia de aur la Campionatul Mondial de Natație de la Budapesta, în proba de 200 de metri liber. Bucureșteanul de la CS Dinamo a terminat cursa cu timpul de 1:43,21, prin care și-a corectat recordul mondial de juniori stabilit duminică, în semifinale. Pe locul secund s-a clasat sud-coreeanul Sunwoo Hwang (1:44,47), iar pe poziția a treia a terminat britanicul Tom Dean (1:44,98).

Această performanță l-a uimit și pe Carol-Eduard Novak (45 ani). Ministrul Tineretului și Sportului este de părere că triumful obținut de David Popovici trebuie susținut, și a anunțat, în direct la Ora Exactă în Sport, la PRO Arena, că proiectul pentru dezvoltarea natației este în curs de finalizare.

Eduard Novak: „David a demonstrat că se poate și în România!”

„Pot să spun că și pe mine m-a surprins, am trăit multe în cei 35 de ani de sport de performanță. Am luat legătura cu antrenorul lui, abia puteam să vorbesc, să găsesc niște cuvinte să-l felicit. Mă bucur foarte mult că David este un talent real și un băiat foarte serios, crește de la an la an. Nu ne putem baza doar pe talent, dar a demonstrat că se poate și în România și dacă avem un proiect pe termen lung cu înotul putem să dezvoltăm niște campioni.

Cu siguranță acest rezultat nu mi se datorează mie sau Ministerului. Noi am reușit în 2 ani să dublăm bugetul Federației de Înot, dar este doar un petic pus pe răni. Avem nevoie de un grup de sporturi prioritare, face parte înotul din această categorie. Am văzut că și la gimnastică, din păcate, s-a prăbușit. Soluția ar fi o strategie pe țară, pe zona rurală, cred că mulți copii din mediul rural ar fi mai tentați să facă sport. Să vedem unde putem construi aceste bazine, să facem niște centre, și fiecare să vadă care este linia către performanță. Dacă reușim să construim strategia aceasta, atunci înotul va crește”, a declarat Carol-Eduard Novak la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.