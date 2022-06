David Popovici (17 ani) a cucerit medalia de aur la Campionatul Mondial de Natație de la Budapesta, în proba de 200 de metri liber.

Cum a ajuns Ian Thorpe să facă această promisiune

Camelia Potec, fosta înotătoare de succes a României, actualmente membru în Federația Internațională de Natație, l-a pus în legătură directă pe tânărul român cu Ian Thorpe. Australianul, care a cucerit de cinci ori aurul olimpic în cariera sa, i-a promis lui Popovici că-i vă înmâna personal medalia de aur în cazul în care românul o va câștiga.

„Aici este o poveste un pic mai lungă, a fost o promisiune făcută de Ian Thorpe lui David Popovici cu două zile înainte să intre în proba de 200m liber, o promisiune de genul că Ian o să-i ofere medalia dacă va lua aurul mondial.

Bineînețeles, am vorbit cu Ian Thorpe după ce s-au terminat semifinalele, când s-a calificat David în finală și a spus că a făcut o promisiune și a zis <<da, pe care o s-o țin deja, am vorbit la Federația Internațională să fac premierea lui David, sper din tot sufletul să câștige aurul, eu sunt gata să-mi țin promisiunea>>”, a spus Camelia Potec în premieră la Ora Exactă În Sport.

David Popovici a câştigat medalia de aur în proba de 200 m liber la Mondiale

Înotătorul român David Popovici a cucerit medalia de aur în proba de 200 m liber, luni seara, la Campionatele Mondiale de nataţie de la Budapesta, cu timpul de 1 min 43 sec 21/100.

Popovici a stabilit un nou record mondial de juniori, după ce îl ameliorase, duminică, în semifinale (1 min 44 sec 40/100). Tânărul sportiv legitimat la CS Dinamo a reuşit cel mai bun timp şi în serii, duminică dimineaţa, 1 min 45 sec 18/100.