David Popovici, reacție de campion și la conferința de presă: „Suntem oameni obișnuiți care fac lucruri extraordinare!”

David Popovici (17 ani) a cucerit medalia de aur la Campionatul Mondial de Natație de la Budapesta, în proba de 200 de metri liber. Bucureșteanul de la CS Dinamo a terminat cursa cu timpul de 1:43,21, prin care și-a corectat recordul mondial de juniori stabilit duminică, în semifinale. Pe locul secund s-a clasat sud-coreeanul Sunwoo Hwang (1:44,47), iar pe poziția a treia a terminat britanicul Tom Dean (1:44,98).

Chiar dacă este primul român care a adus natației aurul la un Campionat Mondial, Popovici a precizat la finalul cursei, în cadrul unei conferințe de presă, că este doar un simplu sportiv care adoră să înoate și muncește pentru visul său.

David Popovici: „Bănuiesc că la aeroport va fi haos!”

„Nu am fost atât de surprins (n.r. – când a văzut cât de repede a pornit). Pentru că am plănuit un start rapid, undeva la un 50 pe prima sută, așa că 49.96 a fost fix acolo. Știam că trebuie să conduc cursa încă din început, asta a fost o strategie importantă, că trebuia să domin cursa încă din start. Pot spune că am mai multă încredere în mine dacă mă văd în frunte, dar nu asta m-a scos la capăt cu bine.

Ceea ce m-a scos la capăt cu bine e faptul că am avut o cursă foarte bine gândită, ne-am pregătit foarte bine pentru ea, m-am odihnit bine înainte, cred că și asta contează. Doar adorăm să înotăm. Suntem oameni obișnuiți care fac lucruri extraordinare. Așa îmi place să cred.

Bănuiesc că la aeroport va fi haos, am văzut asta în trecut, când ne-am întors de la Tokyo și atunci am încheiat pe 4, acum sunt primul. Dar sunt pregătit pentru asta, sunt pregătit pentru puțină sărbătoare, pentru că cred că o merităm, chiar dacă avem o vară lungă și încărcată în față.

Puțină bucurie n-a făcut rău nimănui. Pentru România înseamnă mult și sunt foarte fericit că am reușit acest rezultat pentru țara mea, pentru toți cei care m-au susținut și m-au urmărit live de acasă și de aici. Îmi place mult sentimentul acesta!”, a declarat David Popovici la conferința de presă, citat de lead.ro.