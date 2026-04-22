Bugetul sportului românesc, strigător la cer: „Asta e suma și e foarte mică!“

Ne întrebăm, periodic, de ce a „murit“ sportul de performanță în România? Și, inevitabil, printre motivele invocate se numără și lipsa banilor. Drama și mai mare e că, pe lângă faptul că avem resurse financiare foarte mici, le și gestionăm prost. În plus, am pierdut știința formării în foarte multe discipline.

În România, sportul e trecut de ani buni la „și altele“. Atât pentru clasa politică, cât și pentru oamenii de rând. Consecințele acestei abordări? Guvernul a desființat Ministerul Sportului (!) și a redus acest for la nivel de... agenție. Iar în rândul populației, sedentarismul și bolile aferente fac ravagii.

Bugetul sportului românesc pe un an: 115,6 milioane de euro

Astăzi, cu ocazia lansării ediţiei din acest an a Turului ciclist al României, președintele Agenției Naționale pentru Sport (ANS), Bogdan Matei, a făcut o serie de declarații despre starea actuală a sportului românesc.

„Avem un buget mic. Sunt însă și federaţii care au rezultate excepţionale, care reuşesc să atragă venituri proprii printr-un marketing corect. Anul acesta, a fost un buget de 578 milioane de lei (n.r. – aproximativ 115,6 milioane de euro) pentru întreg aparatul central, unităţi subordonate, federaţii sportive naţionale, rente viagere, indemnizaţii de merit plus alte cheltuieli conexe, judecată şi aşa mai departe, ce avem noi în componenţă“, a spus Bogdan Matei, potrivit Agerpres.