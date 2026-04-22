Bugetul sportului românesc, strigător la cer: „Asta e suma și e foarte mică!“

Bugetul sportului românesc, strigător la cer: „Asta e suma și e foarte mică!“ Sporturi
Președintele Agenției Naționale pentru Sport (ANS), Bogdan Matei, a vorbit despre o realitate dureroasă.

Ne întrebăm, periodic, de ce a „murit“ sportul de performanță în România? Și, inevitabil, printre motivele invocate se numără și lipsa banilor. Drama și mai mare e că, pe lângă faptul că avem resurse financiare foarte mici, le și gestionăm prost. În plus, am pierdut știința formării în foarte multe discipline.

În România, sportul e trecut de ani buni la „și altele“. Atât pentru clasa politică, cât și pentru oamenii de rând. Consecințele acestei abordări? Guvernul a desființat Ministerul Sportului (!) și a redus acest for la nivel de... agenție. Iar în rândul populației, sedentarismul și bolile aferente fac ravagii.

Bugetul sportului românesc pe un an: 115,6 milioane de euro

Astăzi, cu ocazia lansării ediţiei din acest an a Turului ciclist al României, președintele Agenției Naționale pentru Sport (ANS), Bogdan Matei, a făcut o serie de declarații despre starea actuală a sportului românesc.

Avem un buget mic. Sunt însă și federaţii care au rezultate excepţionale, care reuşesc să atragă venituri proprii printr-un marketing corect. Anul acesta, a fost un buget de 578 milioane de lei (n.r. – aproximativ 115,6 milioane de euro) pentru întreg aparatul central, unităţi subordonate, federaţii sportive naţionale, rente viagere, indemnizaţii de merit plus alte cheltuieli conexe, judecată şi aşa mai departe, ce avem noi în componenţă“, a spus Bogdan Matei, potrivit Agerpres.

Avem federații care au fost tăiate de la finanțare

În continuarea discursului său, Bogdan Matei (foto, sus) a dezvăluit că sunt federații cu probleme atât de mari, încât li s-a oprit finanțarea.

Eu pot să numesc câteva federaţii cărora le-am stopat definitiv finanţarea, pentru simplul motiv că nu aveau în componenţa loturilor antrenori pe specializarea respective, cricket, minifotbal, go, arc istoric. Sunt federaţii care nu mai primesc finanţarea anul acesta, pentru simplul motiv că nu au specialişti pe ramura sportivă. Sunt federaţiile care au fost scoase de la finanţare şi analizăm ceea ce s-a întâmplat şi în anii trecuţi pentru unele dintre aceste federaţii care au primit finanţare şi e posibil să ne îndreptăm în instanţă pentru recuperarea prejudiciului, pentru că din interpretarea juridică a noastră am alocat sume de bani pe proiecte sportive pe loturi naţionale ce nu au specialişti pe ramura sportivă respectivă“, a explicat șeful ANS.

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: Bugetul a fost împovărat cu 10 miliarde de lei de cearta dintre Bolojan şi Grindeanu
Mihaela Cambei și-a arătat clasa în Georgia, Europeanul de Haltere continuă pe VOYO
Mihaela Cambei, corp de fotomodel: ce și-a tatuat pe gât sexy dinamovista de 23 de ani
Reacția ANS după medaliile de aur și argint obținute de Mihaela Cambei la Batumi
A jucat contra lui Isak la 16 ani: dinamovistul care i-a spus „nu” lui FCSB
Alegeri Federația Română de Handbal | Cine candidează pentru postul de președinte
FCSB a făcut anunțul la o zi după plecarea lui Mirel Rădoi
Rădoi, prezentat la Gaziantep: salariul său, astronomic în Turcia!
Atalanta - Lazio, LIVE pe VOYO, de la 22:00! Cristi Chivu își află adversara din finala Coppa Italia
Cesc Fabregas a surprins după Inter - Como 3-2: ”Chivu n-o s-o spună niciodată”

Transformare spectaculoasă pentru sportiva desemnată 'cea mai atrăgătoare femeie din lume': "Arăți incredibil"

FCSB și-a găsit antrenor: ”L-am sunat să vină să ne ajute”

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

Mirel Rădoi dezvăluie de ce a părăsit FCSB și mesajul transmis lui Gigi Becali la plecare

Italienii au numit persoana care a stat în spatele succesului lui Cristi Chivu din Inter - Como



FCSB a făcut anunțul la o zi după plecarea lui Mirel Rădoi
Rădoi, prezentat la Gaziantep: salariul său, astronomic în Turcia!
Spulberătoarea Gabriela Ruse câștigă cu 6-0, face o avere și va juca împotriva numărului 2 WTA, în turul doi la Madrid
Florin Prunea a văzut ce a făcut Stoican la conferința de presă și a reacționat imediat: „Îl sun pe Popescu”
Italienii au numit persoana care a stat în spatele succesului lui Cristi Chivu din Inter - Como
Dispar istericii: controalele la cap, obligatorii pentru antrenorii din România!
Cum vrea să salveze Bolojan 1.034 de baze sportive! Guvernul a decis azi cine va prelua infrastructura
Demisie-șoc în sportul românesc! Bogdan Matei, șeful ANS, își explică decizia
stirileprotv Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: Bugetul a fost împovărat cu 10 miliarde de lei de cearta dintre Bolojan şi Grindeanu

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

stirileprotv Ilie Bolojan, la Știrile ProTV: Baronii locali ai PSD au avut o nemulțumire. Măsurile de disciplină au deranjat

stirileprotv Condițiile lui George Simion, pentru ca AUR să negocieze cu PSD sau PNL: ”Dacă vor accepta, unii ori alții, putem discuta”

