Mihaela Valentina Cambei, vicecampioană olimpică la Paris, a cucerit o medalie de aur şi două de argint la cat. 53 kg, duminică, la Campionatele Europene de haltere de la Batumi (Georgia).
Cambei a luat aurul la stilul smuls, cu 95 kg, după ce a ratat a doua încercare, la 93 kg, şi argint la aruncat, cu 114 kg (a ratat la 117 kg), şi la total, cu 209 kg.
Belgianca Nina Sterckx a obţinut medalii de argint la smuls (94 kg) şi de aur la aruncat (116 kg) şi total (210 kg).Alexia Diana Şipoş s-a clasat pe locul 4 la stilul smuls, cu 81 kg, la aruncat a fost a 10-a, cu 98 kg, iar la total s-a clasat pe 5, cu 179 kg.
La cat. 48 kg, Ioana Mădălina Miron a încheiat pe locul 6 la smuls, cu 73 kg, a fost a 12-a la aruncat, cu 85 kg, iar la total a încheiat pe 9, cu 158 kg.
România participă cu 15 sportivi la Europenele din Georgia, 7 la feminin şi 8 la masculin. La precedenta ediţie a Campionatelor Europene, desfăşurată anul trecut la Chişinău (Republica Moldova), delegaţia României (formată din 15 sportivi) a câştigat 11 medalii, dintre care patru de aur, trei de argint şi patru de bronz.
Cei 15 sportivi care vor reprezenta România la Campionatele Europene de la Batumi (Georgia)
- Feminin: Ioana Mădălina Miron (cat. 48 kg), Mihaela Cambei (cat. 53 kg), Alexia Șipoș (cat. 53 kg), Dana Berchi (cat. 58 kg), Andreea Cotruța (cat. 63 kg), Anca Grosu (cat. 63 kg) și Daniela Gherman (cat. 69 kg)
- Masculin: Marian Luca (cat. 60 kg), Narcis Papolți (cat. 60 kg), Ion Dorobete (cat. 65 kg), Cosmin Isofache (cat. 65 kg), Tiberiu Donose (cat. 79 kg), Mihăiță Tănăsoiu (cat. 88 kg), Darius Tătaru (cat. 94 kg) și Luis Lauret Rodriguez (cat. 110 kg).