Agenţia Naţională pentru Sport (ANS) a anunţat că a finalizat procedura şi măsurile de control, conform modificării Legii 69/2000 - Legea educaţiei fizice şi sportului, prin care antrenorii, preparatorii fizici şi ceilalţi specialişti din domeniu sunt obligaţi să deţină un aviz psihologic pentru a profesa în România.

"Agenţia Naţională pentru Sport a finalizat procedura şi măsurile de control privind existenţa avizului psihologic, conform modificării Legii 69/2000 - Legea educaţiei fizice şi sportului. Conform noilor prevederi, antrenorii, instructorii sportivi şi preparatorii fizici au obligaţia de a deţine un aviz psihologic valabil, cu o durată de 2 ani", a transmis ANS pe pagina oficială de Facebook, potrivit Agerpres.

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport, Bogdan Matei, a subliniat importanţa acestei noi prevederi din Legea Sportului.

"Legea 69/2000 - Legea educaţiei fizice şi sportului prevede foarte clar după modificare că specialiştii din domeniul sportiv trebuie să deţină aviz psihologic. Ce înseamnă specialişti? Înseamnă antrenori, instructori sportivi sau preparatori fizici. Este foarte important ca toţi cei care activează în domeniul sportiv să aibă şi acest aviz psihologic. Ne-am preocupat să elaborăm metodologia în acest scop şi vom duce la îndeplinire atât controlul, cât şi verificarea existenţei acestui aviz psihologic la nivelul fiecărui specialist din domeniul sportiv. Aşadar, avizul psihologic este obligatoriu şi trebuie reînnoit o dată la doi ani", a spus Bogdan Constantin Matei.

ANS menţionat că prin aceste măsuri îşi propune să consolideze siguranţa, profesionalismul şi calitatea pregătirii sportive din România.

