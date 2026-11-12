Rezultatele sub așteptări ale roș-albaștrilor l-au făcut pe finanțatorul clubului să critice vehement transferurile făcute în vară și staff-ul tehnic. Drept urmare, Becali a trecut la măsuri și a demis mai multe persoane din staff.

Cristi Pulhac: ”Nu e de bun augur ce a făcut Gigi Becali în privința lui MM!”

Decizia lui Mihai Stoica a venit la scurt timp după ce Gigi Becali a anunțat că Florin Cernat va fi demis din funcția de director sportiv.

În ciuda tensiunilor din ultima perioadă de la FCSB, Cristi Pulhac s-a declarat surprins de decizia luată de Mihai Stoica de a pleca de la FCSB.

La fel că Robert Niță, fostul dinamovist crede că, în momentul în care Gigi Becali a decis să îi retragă lui Mihai Stoica puterea de decizie la FCSB, fostul oficial al clubului a simțit că nu mai are nimic de făcut în cadrul echipei, motiv pentru care a decis să demisioneze.

Mai mult, Pulhac este de părere că demiterea lui Florin Cernat a cântărit enorm în decizia luată de Mihai Stoica.

”Eu sunt surprins, chiar dacă valul de critici venind de la patron către MM era destul de agresiv, cu toate că încerca să îl menajeze, spunea că e prietenul lui, dar trebuie să îi spună omului că greșește.

Faptul că i-a retras toate atribuțiile... Dacă tu îi retragi toate lucrurile astea, că nu se mai poate implica deloc la echipă, staff, organizare, el practic stă degeaba, ce face? Nu e genul de om care să stea deoparte. Eu tind să cred că nu e de bun augur ceea ce a făcut în privința lui MM. MM a ajutat foarte mult, are 16 ani de zile, a trecut prin momente bune, a ajutat clubul.

Faptul că l-a adus pe Cernat și i-a dat mână liberă... A garantat, aici e toată chestia. (...) MM a știut tot timpul cum să vorbească și cu patronul, a știut cum să gestioneze și echipa, doar că acum e supărarea prea mare”, a spus Cristi Pulhac la VOYO SPORT LIVE.