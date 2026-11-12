Moderatorul Andrei Grecu îi va avea în studio pe Cristi Pulhac și Robert Niță, alături de care va dezbate cele mai importante subiecte din fotbalul românesc și internațional.

Dorinel Munteanu a spus-o clar: „Asta ne trebuie ca să promovăm”

Fostul tehnician de la Oțelul a semnat în vara acestui an cu CSM Reșița, echipă din Liga 2, care are ca obiectiv promovarea echipei în Liga 2.

Dorinel Munteanu a dus echipa reșițeană pe poziția a șasea și a adunat 25 de puncte în 13 meciuri, aflându-se la doar cinci „lungimi” de liderul Chindia Târgoviște.

Tehnicianul român a spus în intervenția lui de la VOYO SPORT LIVE că va mai avea nevie de întăriri la echipă din iarnă pentru a putea „ataca” promovarea.

„Mă bucur că suntem unde suntem acum, momentan nu am făcut nimic, dar încercăm să facem ca locurile să meargă și mai bine.

Proiectul Oțelul Galați a fost unul de succes, așa îmi doresc să fie și Reșița, dar sigur am nevoie de timp, de încredere. Am găsit un climat bun de performanta la Reșița.

Toate compartimentele trebuie îmbunătățite pentru a obține promovarea în Superliga României.

Muncim în fiecare zi, am luat o echipă de la zero, am făcut o echipă așa cum am crezut eu că pot să pot să duca acest sezon până în iarnă.

Suntem un grafic, dar nu pot să mă mulțumesc pentru că am pierdut câteva puncte pe greșelile noastre și dau vine pe mine în primul rând, dar în linii mari suntem bine”, a spus Dorinel Munteanu, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.