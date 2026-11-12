La vârsta de 47 de ani, Adrian Mutu a rămas fără ambii părinți, în urma pierderii tatălui, Spiridon, în vara acestui an.

În emisiunea Poveștile Sport.ro, regizorul Remus Achim a privit în urmă spre controversele avute de Adrian și Spiridon Mutu.

Sensibila relație a lui Adrian Mutu cu tatăl său, Spiridon

Portretizat în documentarul VOYO ca fiind unul dintre cei mai mari critici pe care i-a avut în viață „Il Fenomeno,” Spiridon Mutu a reușit, prin vorbele sale, să îl îndârjească pe fiul său, care astăzi deține, alături de Gheorghe Hagi, recordul istoric pentru cele mai multe goluri înscrise în tricoul echipei naționale: 35.

Comentând sensibila relație dintre Adrian Mutu și tatăl său, Spiridon, regizorul Remus Achim a încuviințat „severitatea” folosită de Spiridon în raport cu fiul lui.

„Sunt câteva regrete pe care le-a avut domnul Spiridon față de Adi Mutu, dar l-a iubit foarte mult”.

„Foarte sever a fost tatăl lui cu el. Cred că sunt printre ultimii jurnaliști sau regizori care au stat de vorbă cu Spiridon, înainte să moară.

Sunt câteva regrete pe care le are domnul Spiridon față de Adi Mutu, dar l-a iubit foarte mult. L-a încurajat și cred că duritatea de care vorbește Adi în alte interviuri și chiar și în filmul meu a fost doar ca să îl impulsioneze pe el, să îi dea lui mai mult curaj, să îl facă să își dorească mai mult.

Tatăl lui își dorea performanță pentru Adrian Mutu pe toate planurile

Chiar în primul episod povestește Adrian Mutu câteva povești din perioada de adolescență, când au fost meciuri în care i-a spus antrenorului că, dacă mai vine tatăl său la meciuri, nu mai vine la fotbal.

Era presiune multă pusă pe el, pentru că tatăl lui își dorea foarte mult ca Adi să învețe bine, dar și să facă performanță. Trebuia să fie sus la toate capitolele,” a declarat Remus Achim, în emisiunea Poveștile Sport.ro.