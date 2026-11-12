VIDEO EXCLUSIV „Sunt regrete”. Regizorul documentarului VOYO, despre delicata relație dintre Adrian Mutu și tatăl său

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Marcu Czentye
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Urmărește în exclusivitate pe VOYO documentarul cu Adrian Mutu, „Fenomenul: povestea unui superstar”, regizat de Remus Achim.


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Adrian MutuRemus Achimdocumentar voyoPoveștile sport.rotataSpiridon Mutu
Din articol

La vârsta de 47 de ani, Adrian Mutu a rămas fără ambii părinți, în urma pierderii tatălui, Spiridon, în vara acestui an.

În emisiunea Poveștile Sport.ro, regizorul Remus Achim a privit în urmă spre controversele avute de Adrian și Spiridon Mutu.

Sensibila relație a lui Adrian Mutu cu tatăl său, Spiridon

Portretizat în documentarul VOYO ca fiind unul dintre cei mai mari critici pe care i-a avut în viață „Il Fenomeno,” Spiridon Mutu a reușit, prin vorbele sale, să îl îndârjească pe fiul său, care astăzi deține, alături de Gheorghe Hagi, recordul istoric pentru cele mai multe goluri înscrise în tricoul echipei naționale: 35.

Comentând sensibila relație dintre Adrian Mutu și tatăl său, Spiridon, regizorul Remus Achim a încuviințat „severitatea” folosită de Spiridon în raport cu fiul lui.

„Sunt câteva regrete pe care le-a avut domnul Spiridon față de Adi Mutu, dar l-a iubit foarte mult”.

„Foarte sever a fost tatăl lui cu el. Cred că sunt printre ultimii jurnaliști sau regizori care au stat de vorbă cu Spiridon, înainte să moară.

Sunt câteva regrete pe care le are domnul Spiridon față de Adi Mutu, dar l-a iubit foarte mult. L-a încurajat și cred că duritatea de care vorbește Adi în alte interviuri și chiar și în filmul meu a fost doar ca să îl impulsioneze pe el, să îi dea lui mai mult curaj, să îl facă să își dorească mai mult.

Tatăl lui își dorea performanță pentru Adrian Mutu pe toate planurile

Chiar în primul episod povestește Adrian Mutu câteva povești din perioada de adolescență, când au fost meciuri în care i-a spus antrenorului că, dacă mai vine tatăl său la meciuri, nu mai vine la fotbal.

Era presiune multă pusă pe el, pentru că tatăl lui își dorea foarte mult ca Adi să învețe bine, dar și să facă performanță. Trebuia să fie sus la toate capitolele,” a declarat Remus Achim, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Adrian Mutu

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Experiența de a filma documentarul cu Adrian Mutu

„Profet” în Florența, Adrian Mutu poate să străbată străzile Bucureștiului cu o mai mare liniște decât în orașul în care Leonardo da Vinci s-a format, din punct de vedere artistic.

Cu 69 de goluri înscrise în cele 143 de meciuri jucate în tricoul Fiorentinei, Adrian Mutu este văzut de fanii „Viola” ca o legendă.

Adrian Mutu, imposibil de ignorat pe străzile Florenței

„Sunt multe faze haioase, dar personajul cel mai haios e Adrian Mutu. Cu Adi stabileam că filmăm mâine la ora 14, iar mâine la ora 14 nu se mai întâmpla, amânam. Ba nu avea timp, ba avea o situație, asta cred că e haios, dar, dincolo de lucrurile astea, cu Adi Mutu am descoperit Florența altfel decât dacă aș fi fost turist.

Am stat acolo și toată lumea îl recunoștea, în orice restaurant intram, pe stradă. Dacă mergi cu Adi Mutu la mall, până în capăt, o să te oprească două persoane.

În schimb, dacă mergi cu el în Florența, o să fie coadă după tine,” a adăugat regizorul Remus Achim, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Urmărește „Fenomenul: povestea unui superstar”, documentarul VOYO cu Adrian Mutu!

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